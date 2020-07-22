أخبار الزمالك| تطورات إصابة طارق حامد.. استعدادات الفريق لمواجهة بيراميدز

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، اليوم الأربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك، وجاءت كالآتي:









خاض طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المرحلة الأخيرة من التدريبات التأهيلية التي يخضع لها في الفترة الحالية؛ من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.









قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خوض الفريق تدريبا صباحيا غدا الخميس في معسكره الحالي ببرج العرب.









يستأنف الفريق الأول لكرة اليد سيدات بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الأربعاء تحت قيادة قاسم ابراهيم المدير الفني بالملعب المفتوح بمقر النادي عقب انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبات أمس الثلاثاء .









استأنف الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الأربعاء تحت قيادة إيهاب محمد علي المدير الفني للفريق عقب انتهاء فترة الراحة من التدريبات أمس الثلاثاء.



