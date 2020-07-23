أول مصور عمانى يوثق صناعة كسوة الكعبة يروى لـ صدى البلد أسرار الصناعة

مصور من طراز رفيع شكل بعبقريته وبمخيلته الحالمة وإبداعه حالة خاصة فى فن التصوير وإلتقاط اللحظات بسرعة البرق بجمال وروعة عفويتها وتخطى إبداعه بلده سلطنه عمان ممتدا لربوع الدول المجاورة.





عدنان البلوشى المصور العمانى يسرد لـ صدى البلد، جولة من جولاته الإبداعية والتى يفخر بها تزامنًا مع إستعدادات المملكة العربية السعودية لموسم الحج ، موثقًا رحلته مع صناعة كسوة الكعبة المشرفة، قائلًا: شغف كان يراودنى من وقت لأخر للإطلاع على مراحل تصنيع كسوة الكعبة المشرفة بإعتبار أنى مهتم بالتاريخ الإسلامى وكنت أطالع دائما حكاية صناعة كسوة الكعبة إلى أن قررت الذهاب إلى المملكة العربية السعودية وقطع مسافات طويلة بعد أن قدمت طلبًا للجهات الرسمية المختصة فى المملكة وتمت الموافقة و قدموا لى التسهيلات لإتمام مهمتى".





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الشاب العُمانى، لم يكتفى بإلتقاط الصور وتوثيقها فقط كمرجع وصفحة مشرفة بين سجل أعماله الذى بدأه فى سن مبكر، بل اهتم بمعرفة كافة تفاصيل صناعة الكسوة، لافتًا إلى أن حسب ما تحصل عليه من معلومات وأطلع عليه بأم عينه فإن التكلفة الإجمالية للكسوة تبلغ حوالي 22 مليون ريال سعودي حيث تصنع من 670 كيلو جرام من الحرير الخام و100 كيلو جرام من الفضة و 12 كيلو جرام من الفضة المطلية بالذهب.





وأضاف "البلوشي"، تمر صناعة كسوة الكعبة بعدد كبير من المراحل بداية من التصنيع والصباغة والطباعة والتطريز الذى يتم بدقة متناهية بأيادة محترفة والكل يعمل على قدوم وساق دون كلل أو ملل بل يسابقون الزمن من أجل إتمام تصنيعها استعدادا لموسم الحج لتتزين بها الكعبة المشرفة يوم عرفة.





ورفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الثلاثاء، الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار 3 أمتار تقريبا، وغطت الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريبا من الجهات الأربع، وذلك كما جرت العادة السنوية وحسب الخطة المعتمدة لموسم الحج.





ويأتي هذا الإجراء الذي شارك فيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، من باب الاحتراز والحفاظ على نظافة وسلامة الكسوة ومنع العبث بها.





وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن الرئاسة ممثلة في مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، تولي كسوة الكعبة المشرفة عناية واهتماما بالغين على مدار العام، وذلك امتدادا لاهتمام ورعاية ولاة الأمر بالحرمين الشريفين ومرافقهما عامة، وبالكعبة المشرفة تعظيما خاصا.

وتستمر الاستعدادات في السعودية لتأمين موسم الحج للموسم الحالي، الذي يأتي وسط إجراءات احترازية مشددة منعا لانتشار عدوى فيروس كورونا بين الحَجيج.





وتحرص المملكة على اتباع أعلى المعايير الصحية وأدق الإجراءات الاحترازية، خلال إقامة شعيرة الحج هذا العام بأعداد محدودة جدا، وذلك حفاظا على صحة حجاج بيت الله الحرام، مع ضمان توفير أفضل الخدمات الصحية لهم.