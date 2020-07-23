ليفربول يعلق على ظهور محمد صلاح بعلم مصر أثناء التتويج بالدوري الإنجليزي

علق فريق ليفربول الإنجليزي على ظهور لاعبه محمد صلاح بعلم مصر أثناء التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.





ونشرت الصفحة الرسمية لفريق ليفربول عبر حسابها بإنستجرام صورة لمحمد صلاح بعلم مصر وعلقت قائلة "تهنئة ملكية خالصة".





واحتفل فريق ليفربول الإنجليزي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الفوز على أرضه أمام تشيلسي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة خلال الجولة الـ37 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.









وصعد محمد صلاح للمنصة الخاصة بالاحتفال، لتسلم ميداليته الذهبية الخاصة بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي، مُلتفًا بعلم مصر.



