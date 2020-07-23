طالبة: أدرس في أكاديمية الطيران وأعمل بائعة تين لسداد مصاريف دراستي.. فيديو

قالت هبة عبد الحميد، الطالبة في أكاديمية الطيران، وتعمل بائعة "تين شوكي"، " أشكر من دعمني ومن هاجمني في تعليقاته، ولا أرد على من يضايقنى، وبدأت أبيع التين الشوكى تحت بيتى، ولم أكن أبيع كثيرا" .





وأضافت عبد الحميد، في مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة عبر القناة الأولى المصرية، " بحثت عن مكان أجد من خلاله بعض الزبائن، ومن هنا بدأت الناس تعرفنى، وهناك أجانب يشترون منى".





وتابعت "أدرس في أكاديمية الطيران، ولابد أن أجيد اللغات، والحمد لله أستطيع الحصول على مصاريفي" .





وأشارت عبد الحميد إلى أ ن دورة الدراسة مدتها عامان، وأنا تعرضت لكثير من الانتقادات على السوشيال ميديا ولكن لم أرد على أحد ولكن هناك من أعطانى طاقة إيجابية تساعدنى على الاستمرار.



