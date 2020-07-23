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ديني

يقاتل عن عقيدة.. وزير الأوقاف: الجندي المصري بمائة مقاتل أو يزيد

الخميس 23/يوليه/2020 - 02:05 ص
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن المقاتل المصري بمائة مقاتل أو يزيد، ولا يقاس ولا يقارن به أي عدد من جيوش المرتزقة، لأنه يقاتل عن عقيدة، لا بغي فيها ولا اعتداء، ولا ظلم ولا جور، ولا طمع في ثروات الآخرين، ويدافع عن وجوده ووجود دولته ، يدافع عن أمه وأبيه وزوجته وأبنائه ، عن أرضه وعرضه وكرامته ، فهو على استعداد لأن يموت ولا يفرط في أي من ذلك، بخلاف المرتزقة المأجورين أو المدفوعين بدافع الطمع في ثروات الآخرين، شتان بين من يضع نصب عينيه قول سيدنا أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) : ادن من الموت توهب لك الحياة ، وبين من لا يشغله إلا ما يتقاضاه  أجرة حمله للسلاح. 

وأضاف وزير الأوقاف، في بيان له، أنه شتان بين من همه الشهادة بصدق، وبين من يخادع نفسه بها، الأمم لا يحميها سوى الشرفاء، أما من يستعين بالمرتزقة والمأجورين والإرهابيين والمتاجرين بالدين فلن يجني إلا حسرة وندمًا، ثم إن سنة الله تعالى في كونه قد اقتضت نصر المؤمنين  الصادقين : المؤمنين بدينهم ووطنهم وأمتهم ، كما اقتضت خذلان المتاجرين بالدين ولو كانت لهم جولة أو جولات فعاقبة أمرهم عبر التاريخ كانت خسرا وبوارا. 

وقال وزير الأوقاف في بيان سابق، إن الجيش المصرى جيش رشيد كما قال الرئيس السيسي"، موضحًا أنه مستعد أن يكون فى الصفوف الأولى للقوات المسلحة دفاعا عن الوطن، وأن مصر حائط الصد لإفساد المخططات التى تدار ضد المنطقة.

وتابع أن المناطق الرمادية مرفوضة، وعلى الجميع أن يعلى مصلحة الوطن، ويتم تنحية أى مشاكل داخلية، موضحًا أن من يدخل الدولة فى مشاكل فرعية فسيكون فى صفوف الأعداء.

وأشار إلى أن كل المؤسسات تتوحد خلف الرئيس القائد والقوات المسلحة كما حدث في كل المواقف التاريخية، موضحًا أن الوزارة ستنظم سلسلة دورات بداية من الجمعة المقبل لمواجهة الإرهاب الإلكترونى، ولتدريب الأئمة للرد على كل الخونة.
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