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أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. خالد الغندور: معنديش مشكلة في الرحيل عن قناة الزمالك.. وليفربول يعلق على ظهور محمد صلاح بعلم مصر

الخميس 23/يوليه/2020 - 07:50 ص
خالد الغندور
خالد الغندور
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مصطفى كرم
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:


علق الكابتن خالد الغندور لاعب نادي الزمالك السابق ومقدم برنامج" زملكاوي " على المشاهده التي وقعت بينه وبين مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك على الهواء خلال مداخله هاتفية.



علق الفنان محمود تريزيجيه على تتويج محمد صلاح مع فريق ليفربول بالدوري الانجليزي الممتاز بعد غياب 30 عن الريدز 





علقت الفنانة هيفاء وهبي على حبس محمد وزيري مدير أعمالها 4 أيام على زمة التحقيق في قضية استلاءه  على 63 مليون جنية من أموالها. 



علق فريق ليفربول الإنجليزي على ظهور لاعبه محمد صلاح بعلم مصر اثناء تتويج باللقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

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