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اقتصاد

وزير المالية السعودى: حديثي عن فرض ضريبة الدخل أنه خيار غير مستبعد عالميًا لكنه ليس مطروحا للنقاش لدينا

الخميس 23/يوليه/2020 - 10:30 ص
صدى البلد
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وكالات

قال وزير المالية محمد الجدعان، إنَّ ما نُقل عنه في إحدى الوكالات كان المقصود منه أنَّ خيار فرض ضريبة الدخل لا يمكن استبعاده منطقيًا، كخيارٍ متاح بالممارسات العالمية لتمويل الميزانية العامة

وأضاف الجدعان، عبر حسابه بموقع  تويتر أنه كما قال المصدر المسؤول لوكالة الأنباء السعودية، هذا الخيار لم يتم مناقشته في مجلس الوزراء، أو أي من المجالس واللجان الحكومية إطلاقا، وليس خيارا مطروحا للنقاش.


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وكان الجدعان قد صرح في وقت سابق إنه ليست هناك أي خطة وشيكة لفرض ضريبة على الدخل، وهو ما سيتطلب مزيدا من الإعداد، لكنه قال إنه لا يمكن استبعاد أي شيء.

لكن وكالة الأنباء السعودية نقلت عن مصدر مسؤول لم تسمه أن ”هذا الموضوع ليس مطروحا للنقاش أساسا“.

وقال الجدعان إن من المرجح أن تتوجه السعودية إلى مستثمري أدوات الدين العالميين مجددا هذا العام لكن قرارا لم يصدر حتى الآن بشأن عملة الطرح المزمع.

وقال إن السعودية جمعت منذ بداية العام 12 مليار دولار من إصدار سندات دولية، وإنها زادت ”بشكل كبير“ إصدار الديون المحلية مقارنة بما كانت عليه الخطط الأصلية.

 

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