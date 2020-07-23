نجم الاسماعيلي السابق يكشف مصير الدوري بعد إصابة 18 لاعبًا في الإنتاج الحربي

أكد أسامة خليل نجم النادى الإسماعيلي السابق، أن تصاعد وتيرة الإصابات بين صفوف لاعبى أندية الدورى الممتاز بفيروس كورونا لن تؤثر على استكمال المسابقة المحلية.





كانت اللجنة الطبية داخل إتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان قد أعلنت عن ١٨ من الإصابات داخل صفوف الفريق الإنتاج الحربي بفيروس كورونا خلال معسكر الفريق فى شرم الشيخ.





قال أسامة خليل فى تصريحات خاصة لصدى البلد:"طبعا رقم كبير المعلن عنه فى صفوف نادي الانتاج الحربي وغير متوقع وهو يوضح مدي العشوائية التي تتعامل معها الأنديه في عدم الالتزام بالاحترازات الطبية المطلوبة في تجنب الإصابة بالعدوي وترويج أن الرياضيين أقل عرضة في الإصابة بكورونا".





أضاف: "بالنسبة للدوري فاعتقد أن الدوري سيستكمل لاعتبارات كثيرة منها رغبة الدولة فى إعادة الحياة الى طبيعتها بكافة المجالات، فضلاً عن دوران عجلة الإنتاج فى قطاع الرياضة باعتبارها صناعة ويعتمد عليها الملايين من عناصر المنظومة الرياضية".



