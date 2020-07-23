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رياضة

نجم الاسماعيلي السابق يكشف مصير الدوري بعد إصابة 18 لاعبًا في الإنتاج الحربي

الخميس 23/يوليه/2020 - 09:00 ص
أسامة خليل
أسامة خليل
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يسري غازي
أكد أسامة خليل نجم النادى الإسماعيلي السابق، أن تصاعد وتيرة الإصابات بين صفوف لاعبى أندية الدورى الممتاز بفيروس كورونا لن تؤثر على استكمال المسابقة المحلية.

كانت اللجنة الطبية داخل إتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان قد أعلنت عن ١٨ من الإصابات داخل صفوف الفريق الإنتاج الحربي بفيروس كورونا خلال معسكر الفريق فى شرم الشيخ.

قال أسامة خليل فى تصريحات خاصة لصدى البلد:"طبعا رقم كبير المعلن عنه فى صفوف نادي الانتاج الحربي وغير متوقع وهو يوضح مدي العشوائية التي تتعامل معها الأنديه في عدم الالتزام بالاحترازات الطبية المطلوبة في تجنب الإصابة بالعدوي وترويج أن الرياضيين أقل عرضة في الإصابة بكورونا".

أضاف: "بالنسبة للدوري فاعتقد أن الدوري سيستكمل لاعتبارات كثيرة منها رغبة الدولة فى إعادة الحياة الى طبيعتها بكافة المجالات، فضلاً عن دوران عجلة الإنتاج فى قطاع الرياضة باعتبارها صناعة ويعتمد عليها الملايين من عناصر المنظومة الرياضية".

تابع:" أعتقد أن فريق الانتاج بشأن إصابات لاعبيه يتعين على لاعبيه عزل المصابين ولكن بعد معرفة من المصاب هل هو لاعب ام اداري أم موظف أم عامل واتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل الملاعب.
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