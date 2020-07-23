AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الليلة.. يوفنتوس في ضيافة أودينيزي بـ الدوري الإيطالي

الخميس 23/يوليه/2020 - 09:51 ص
فريق يوفنتوس
فريق يوفنتوس
Advertisements
محمد السعيد
يحل فريق يوفنتوس ضيفا على نظيره أودينيزي، اليوم الخميس، في تمام السابعة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 35، من مسابقة الدوري الإيطالي.


ويسعى فريق يوفنتوس بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتعزيز صدارته لجدول ترتيب الكالتشيو، وقطع خطوة كبيرة نحو التتويج باللقب.


في المقابل، يطمح فريق أودينيزي الذي يقدم نتائج كارثية في الدروي الإيطالي هذا الموسم، إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام البياكونيري للهروب من شبح الهبوط.


ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي بـ 80 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أتلانتا صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد أودينيزي في المركز الـ 16 بـ 36 نقطة.


ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإيطالي، لاتسيو مع كالياري في تمام العاشرة إلا ربع مساء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يسعى لتعزيز الصدارة على حساب ليتشي

لن تذاع على بي إن سبورتس.. موعد مباراة يوفنتوس وليتشي في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز يوفنتوس على ليتشي

قطار يوفنتوس يسعى لدهس جنوى بـ الدوري الإيطالي

يوفنتوس يسعى لمصالحة جماهيره على حساب أتلانتا بـ الدوري الإيطالي

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. أول تعليق من محمد صلاح عقب تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي.. أزمة جديدة بين مرتضى منصور وخالد الغندور عبر قناة الزمالك

القومية للتأمين الاجتماعى تكشف تفاصيل صرف المعاشات قبل عيد الأضحى.. فيديو

أفضل أدعية الصباح لتيسير الأمور

انتخابات جديدة في نوفمبر.. استقالة نتنياهو وتنصيب جانتس رئيسًا للحكومة

قفزة قياسية.. الهند تسجل أكثر من 45000 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 23-7-2020.. فيديو

AdvertisementS

أنا مش ساندويتش.. القصة كاملة لـ أزمة مرتضى منصور وخالد الغندور على قناة الزمالك

بعد مشادة كلامية مع مرتضى منصور.. خالد الغندور: كل بني آدم له طاقة ومعنديش مشكلة في الرحيل عن قناة الزمالك

بعد صدور قرار لصالح الزمالك.. وليد العطار يكشف تفاصيل جديدة عن عقوبة أحمد الشناوي

أخبار الرياضة.. أول تعليق من محمد صلاح عقب تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي.. أزمة جديدة بين مرتضى منصور وخالد الغندور عبر قناة الزمالك

بين آه ولأ.. صفقات الأهلي والزمالك الحائرة في الميركاتو الصيفي

نجم الاسماعيلي السابق يكشف مصير الدوري بعد إصابة 18 لاعبًا في الإنتاج الحربي

كورونا تغزو الأندية.. نجم الزمالك: استكمال الدوري حرام.. ومدير الجبلاية يتحدى: لا إلغاء أو تأجيل

محمد صلاح يرقص بصحبة زملائه.. ليفربول ينشر فيديو لـ لاعبي الفريق داخل غرفة الملابس

نجم الزمالك السابق يطالب بإلغاء الدوري بعد تزايد إصابات اللاعبين بـ كورونا

عجبي على المسئولين عن الكرة في مصر.. خالد بيومي يعلق على غياب محمد صلاح عن التشكيل التاريخي للمنتخب

وليد العطار: الشناوي يمكنه الاستئناف على إيقافه وتغريمه 8 ملايين جنيه للزمالك خلال 10 أيام

3 مشاهد من احتفالية تتويج ليفربول بـ الدوري الإنجليزي ..صور وفيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معاناة غريبة لجزار بريطاني تمنعه من ارتداء الكمامة| صور

عودة كورونا في الشتاء أقوى.. جدل بين العلماء حول سبب انخفاض الإصابات والوفيات

تعرف على موعد الكشف عن مرسيدس AMG GT.. صور