الليلة.. يوفنتوس في ضيافة أودينيزي بـ الدوري الإيطالي









ويسعى فريق يوفنتوس بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتعزيز صدارته لجدول ترتيب الكالتشيو، وقطع خطوة كبيرة نحو التتويج باللقب.









في المقابل، يطمح فريق أودينيزي الذي يقدم نتائج كارثية في الدروي الإيطالي هذا الموسم، إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام البياكونيري للهروب من شبح الهبوط.









ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي بـ 80 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أتلانتا صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد أودينيزي في المركز الـ 16 بـ 36 نقطة.









ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإيطالي، لاتسيو مع كالياري في تمام العاشرة إلا ربع مساء.

يحل فريق يوفنتوس ضيفا على نظيره أودينيزي، اليوم الخميس، في تمام السابعة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 35، من مسابقة الدوري الإيطالي.