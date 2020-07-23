من غير دكتور.. 3 أطعمة تحميك من طبيب الأسنان

خلال جائحة COVID-19 ، يشعر الكثير من الناس بالقلق بشأن الحفاظ على

ووفقا لموقع healthline إن الانتباه إلى الأطعمة التي تتناولها وتلك التي تتجنبها يمكن أن يساعد في تحسين

كمنتجات الالبان والاسماك والبرتقال.