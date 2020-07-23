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مرأة

من غير دكتور.. 3 أطعمة تحميك من طبيب الأسنان

الخميس 23/يوليه/2020 - 10:31 ص
صدى البلد
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آلاء حسن
خلال جائحة COVID-19 ، يشعر الكثير من الناس بالقلق بشأن الحفاظ على صحة الفم الجيدة وتقليل حاجتهم إلى الذهاب إلى طبيب الأسنان.

ووفقا لموقع healthline إن الانتباه إلى الأطعمة التي تتناولها وتلك التي تتجنبها يمكن أن يساعد في تحسين صحة الفم كمنتجات الالبان والاسماك والبرتقال. 

ويقول الخبراء لتجنب الأطعمة السكرية والمعالجة والحمضية والكربوهيدرات العالية بدون قيمة غذائية كبيرة وأهتم بتناول الأطعمة الصحية الخالية من السكر . 

ويجب التركيز على ركز على الأطعمة الغنية بالألياف وتحتوي على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها فمك ، مثل الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم. 

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