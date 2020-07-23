الإصلاح الزراعي: ثورة يوليو حولت الفلاح المصري من أجير إلى مالك.. فيديو

قال الدكتور حسن الفولى ، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ، إن 23 يوليو ثورة مجيدة وكان لها العديد من المكتسبات وأهمها القضاء على الرأس مالية والإقصاء ، لافتا إلى أن قانون الإصلاح الزراعى فمن خلاله تم توزيع الأراضى على الفلاحين وجعلت الفلاح مالك للأرض بعد أن كان مستأجرا .





وأضاف " الفولى " ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج ، صباح الخير يا مصر ، المذاع على فضائية الأولى المصرية ، أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى كانت تشرف على إدارة هذه الأراضى ، إلى جانب توفير الاسمدة وخدمات الفلاحين .





وأشار رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ، إلى أننا استطعنا وهب الفلاحين 5 الاف عقد ليطمئن الفلاح على نفسه وبلدة وأسرته ، وتوزيع حوالي 800 عقد نهائى تم توزيعها أرضًا على الفلاحين .



