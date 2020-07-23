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الإصلاح الزراعي: ثورة يوليو حولت الفلاح المصري من أجير إلى مالك.. فيديو

الخميس 23/يوليه/2020 - 11:24 ص
حسن الفولى
حسن الفولى
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ريهام فيكتور
قال الدكتور حسن الفولى ، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ، إن 23 يوليو ثورة مجيدة وكان لها العديد من المكتسبات وأهمها   القضاء على الرأس مالية والإقصاء ، لافتا إلى أن قانون الإصلاح الزراعى فمن خلاله تم توزيع الأراضى على الفلاحين وجعلت الفلاح مالك للأرض بعد أن كان مستأجرا .

وأضاف " الفولى " ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج ، صباح الخير يا مصر ، المذاع على فضائية الأولى المصرية ، أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى كانت تشرف على إدارة هذه الأراضى ،  إلى جانب توفير الاسمدة وخدمات الفلاحين .

وأشار رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ،  إلى أننا استطعنا وهب الفلاحين 5 الاف عقد ليطمئن الفلاح على نفسه وبلدة وأسرته ، وتوزيع حوالي 800 عقد نهائى  تم توزيعها أرضًا على الفلاحين .

وتابع رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ، أن منظمومة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى من ضمن وزارة الزراعة فنحن نعمل جميعًا تحت شعار واحد وهو خدمة الفلاح المصرى وتوفير الغذاء للشعب المصرى .
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