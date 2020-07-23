نائب وزير الإسكان يناقش مع نواب الشرقية والدقهلية والبحيرة آليات تنفيذ مشروعات الصرف الصحى

عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للبنية الأساسية، ورئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU) بالوزارة، اجتماعًا مع نواب محافظى الشرقية والدقهلية والبحيرة.



في بداية الاجتماع، قام الدكتور سيد إسماعيل بعرض مكونات المشروع القومى لصرف صحى القرى (NRSP)، وكذلك تم استعراض المكونات والمحاور الرئيسية لأنشطة المرحلة الأولى من برنامج خدمات الصرف الصحى المُستدامة في المناطق الريفية (SRSSP) وهى "توفير وتحسين خدمات الصرف الصحى، وتحسين أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحى بما يضمن استدامة الخدمة بعد انتهاء المشروعات، وتعزيز الإطار القومى لقطاع المياه والصرف الصحى"، وأوضح أن البرنامج يعتبر المرحلة الأولى من المشروع القومى لصرف صحى القرى (NRSP).







وأشار إلى البرامج التدريبية التي تم إعدادها خصيصًا للتوافق مع طبيعة مشروعات البرنامج من خلال الجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC) بمنحة مٌقدمة من البنك الدولي والسفارة البريطانية بالقاهرة، وذلك في ضوء رؤية الدولة مُمثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي للحفاظ على البيئة وصحة المواطن المصري، بالإضافة إلى تنمية قدرات العاملين بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي لضمان إستدامة الخدمات.







كما قام مسئولو وحدة إدارة المشروعات (PMU) بالوزارة بعرض شرح مفصل للمخصصات المالية لشركات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن البرنامج، والعقود الجاري تنفيذها ضمن نطاق البرنامج، وتم مناقشة التحديات التى تواجه تنفيذ المرحلة الحالية من البرنامج.







وأكد الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير لشئون البنية الأساسية، خلال الاجتماع أهمية التعاون المُستمر مع المحافظين ونوابهم لاستكمال سير الأعمال بالمشروع والعمل على الانتهاء من جميع المشروعات طبقًا للجداول الزمنية، لضمان استمرار توافر التمويل اللازم للمشروعات.







وشدد إسماعيل على ضرورة التقييم والمتابعة المُستمرة لجميع مشروعات التعاون الدولي لتعظيم الاستفادة من التمويل والموارد المالية المٌتاحة، وكذا ضرورة تكاتف الجهود ما بين الوزارة والمحافظات المعنية والجهات التنفيذية لتلبية طلبات المواطنين بالمحافظات المختلفة، فيما يتعلق بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.







وأشاد نواب المحافظين بالجهود التي تبذلها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من خلال دعم شركات مياه الشرب والصرف الصحى لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات، مؤكدين دعمهم المُستمر لتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ المشروعات لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

