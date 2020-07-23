رى أسوان تواصل أعمال التأهيل بالمجارى المائية لرفع مستوى الجودة.. صور

تواصل الأجهزة المعنية بالإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان تنفيذ أعمال التأهيل المناطق المختلفة لرفع كفاءتها والوصول إلى أفضل جاهزية لها.
وفى هذا الإطار قال المهندس محمد عبد الرؤوف مدير الإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان بأن الإدارة تقوم بتنفيذ أعمال تأهيل لجنابية أبو سمبل، وأيضًا عملية تأهيل جنابية توشكى، وكذا عملية تأهيل منطقة أبو رأسية، بجانب عملية تأهيل منطقة إبريم، بالإضافة إلى عملية تأهيل منطقة الجنينة والشباك.
ويأتى تنفيذ ذلك فى إطار توجيهات الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى لتأهيل شبكات الرى المختلفة بهدف رفع كفاءة إدارة وتوزيع المياه وتقليل تكلفة الصيانة.
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وأشار المهندس محمد عبد الرؤوف إلى أن رئيس القطاع قد أشاد بمستوى التنفيذ ودقته والجهد الكبير المبذول من الجميع لتحقيق أعلى مستوى من ضبط الجوده ووجه سيادته بسرعة الإنجاز إلتصاقًا مع سياسة الدولة ووزارة الموارد المائية والرى لرفع كفاءه المجارى المائية لترشيد استهلاك مياه الرى، مع وصول المياه لنهايات الترع.
وأضاف بأن المهندس عوض حسين رئيس قطاع الموارد المائية والري للوجه القبلى قد قام برفقه المهندس محمد على الشرونى رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لمحافظة أسوان والمهندس محمد عبد الرؤوف، ومديرى الهندسات، وكذا مديرى الأعمال ومهندسى الإدارة بالمرور الميدانى لتفقد أعمال التأهيل الجارية بمناطق كوم أمبو ونصر النوبة.
وفى هذا الإطار قال المهندس محمد عبد الرؤوف مدير الإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان بأن الإدارة تقوم بتنفيذ أعمال تأهيل لجنابية أبو سمبل، وأيضًا عملية تأهيل جنابية توشكى، وكذا عملية تأهيل منطقة أبو رأسية، بجانب عملية تأهيل منطقة إبريم، بالإضافة إلى عملية تأهيل منطقة الجنينة والشباك.
ويأتى تنفيذ ذلك فى إطار توجيهات الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى لتأهيل شبكات الرى المختلفة بهدف رفع كفاءة إدارة وتوزيع المياه وتقليل تكلفة الصيانة.
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وأشار المهندس محمد عبد الرؤوف إلى أن رئيس القطاع قد أشاد بمستوى التنفيذ ودقته والجهد الكبير المبذول من الجميع لتحقيق أعلى مستوى من ضبط الجوده ووجه سيادته بسرعة الإنجاز إلتصاقًا مع سياسة الدولة ووزارة الموارد المائية والرى لرفع كفاءه المجارى المائية لترشيد استهلاك مياه الرى، مع وصول المياه لنهايات الترع.
وأضاف بأن المهندس عوض حسين رئيس قطاع الموارد المائية والري للوجه القبلى قد قام برفقه المهندس محمد على الشرونى رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لمحافظة أسوان والمهندس محمد عبد الرؤوف، ومديرى الهندسات، وكذا مديرى الأعمال ومهندسى الإدارة بالمرور الميدانى لتفقد أعمال التأهيل الجارية بمناطق كوم أمبو ونصر النوبة.