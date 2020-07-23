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محافظات

محافظ كفر الشيخ: تسليم 40 عقدًا للمستفيدين من تقنين أملاك الدولة.. صور

الخميس 23/يوليه/2020 - 03:42 م
صدى البلد
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محمود زيدان
شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، تسليم 40 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه جرى تسليم 40 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، من بينهم " 15 عقدًا بمركز ومدينة بلطيم، و11 عقدًا بمركز ومدينة مطوبس، و5 عقود بمركز ومدينة سيدي سالم، و5 عقود بمركز ومدينة كفر الشيخ، وعقدان  بمركز ومدينة دسوق، وعقد بمركز ومدينة الحامول، وعقد بمركز ومدينة الرياض.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وأيضًا التيسير على المواطنين واضعى اليد بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى هذا الشأن.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن إجمالى عقود التقنين التى جرى تسليمها للمواطنين من واضعى اليد حتى الآن بلغ 507 عقود.

 وتابع، أن قرارات التقنين تعد إنجازًا وإضافة كبيرة للمحافظة، مشيدًا بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.

محافظ كفر الشيخ: تسليم 40 عقدًا للمستفيدين من تقنين أملاك الدولة.. صور
محافظ كفر الشيخ: تسليم 40 عقدًا للمستفيدين من تقنين أملاك الدولة.. صور
محافظ كفر الشيخ: تسليم 40 عقدًا للمستفيدين من تقنين أملاك الدولة.. صور
محافظ كفر الشيخ: تسليم 40 عقدًا للمستفيدين من تقنين أملاك الدولة.. صور
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