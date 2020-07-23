لعدم اكتمال النصاب.. تأجيل موعد جلسة سحب الثقة من الغنوشي

وافق مكتب البرلمان التونسي، اليوم الخميس، على قبول شكل لائحة سحب الثقة من رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي





ووفقًا لنبأ عاجل أفادت به "العربية"، تم تأجيل تحديد موعد التصويت وجلسة طرح الثقة بـ الغنوشي لعدم اكتمال النصاب.





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وطالب رئيس كتلة الإصلاح البرلمانية فى تونس حسونة الوصفى، اليوم الخميس، راشد الغنوشى رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة الإخوانية بالاستقالة من منصبه.





فيما أعلن ممثلا الكتلة الديمقراطية بمكتب البرلمان نبيل حاجي وزهير المغزاوي انسحابهما من اجتماع مكتب البرلمان المخصص للنظر في لائحة سحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي، احتجاجا على ما اعتبروه تحيّلا من قبل حركة النهضة ورئيسها.