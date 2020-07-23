AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لعدم اكتمال النصاب.. تأجيل موعد جلسة سحب الثقة من الغنوشي

الخميس 23/يوليه/2020 - 05:23 م
راشد الغنوشي
راشد الغنوشي
Advertisements
شيماء مصطفى
وافق مكتب البرلمان التونسي، اليوم الخميس، على قبول شكل لائحة سحب الثقة من رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي.

ووفقًا لنبأ عاجل أفادت به "العربية"، تم تأجيل تحديد موعد التصويت وجلسة طرح الثقة بـ الغنوشي لعدم اكتمال النصاب.

اقرأ أيضا:

وطالب رئيس كتلة الإصلاح البرلمانية فى تونس حسونة الوصفى، اليوم الخميس، راشد الغنوشى رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة الإخوانية بالاستقالة من منصبه.

فيما أعلن ممثلا الكتلة الديمقراطية بمكتب البرلمان نبيل حاجي وزهير المغزاوي انسحابهما من اجتماع مكتب البرلمان المخصص للنظر في لائحة سحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي، احتجاجا على ما اعتبروه تحيّلا من قبل حركة النهضة ورئيسها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البرلمان التونسي يرفض التصديق على لائحة رفض التدخل في ليبيا.. تفاصيل

يشكل خطرا على الدول العربية كلها.. تلاسن بين أعضاء البرلمان في جلسة محاسبة الغنوشي.. فيديو

برلماني تونسي: الغنوشي يتحمل كل قطرة دم في ليبيا.. وحركة النهضة تريد خراب البلاد

انتفاضة ضد الغنوشي.. نواب بالبرلمان التونسي يمنعونه من الجلوس على مقعد الرئيس

أثناء كلمة الإخواني راشد الغنوشي.. هتافات «لا للإرهاب» تهز البرلمان التونسي.. فيديو

أقصر حكومات تونس .. سباق إطاحة بين الفخفاخ والغنوشي.. لوموند: استقالة رئيس الوزراء تستبق مؤامرة الإخوان.. وحركة النهضة معزولة وحليفة لقوى مشبوهة

ترشيحاتنا

عباس شومان عن الخلاف بشأن ارتداء المايوهات "لك الله يا مصر"

وليد أزارو يعلن عودته رسميا إلى الأهلي.. والاتفاق يهدد بشكواه

ساسي ومصطفى محمد يقودان تشكيل الزمالك في ودية بيراميدز

حوار جانبى بين شيكابالا وهانى سعيد قبل ودية الزمالك وبيراميدز.. فيديو

نشأت الديهي يوفر منحة تدريبية براتب ثابت للطالبة بائعة التين الشوكي.. فيديو

بعد إصابة مدير حميات دمنهور مجددا بكورونا ..كيف يحمى المتعافون أنفسهم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون أدوية.. 3 مشروبات لطرد البلغم

بعد اكتشاف خفاش ميت في الشوربة.. مخاوف من إصابة عائلة صينية بـ كورونا

بين البساطة والأناقة.. شاهد أجمل إطلالات أحمد عز في عيد ميلاده