رعب وإثارة The Hunt في دور العرض المصرية

بعد أن أثار حالة من الجدل في الولايات المتحدة الأمريكية لما يراه البعض، أنه يحمل تلميحات سياسية، ينطلق فيلم الرعب والإثارة The Hunt في دور العرض المصرية.





وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من 12 فردًا يستيقظون من نومهم ليجدوا أنفسهم في منطقة نائية، لا يتذكرون متى وكيف انتهى بهم الأمر إلى هذا المكان، ولا يعرفون أنهم قد تم اختيارهم بعناية من قبل مجموعة من الأثرياء الذين قاموا بمطاردتهم وخطفهم.





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ما أثار الجدل حول الفيلم هو تقديمه لفئتين من الناس، الخاطفين والمخطوفين، وما يحدث بينهما من صراعٍ دامٍ، وهو ما رأى فيه البعض، وعلى رأسهم الرئيس الأميريكي دونالد ترامب، تلميحًا غير مقبول لكون هاتين الفئتين يمثلان المؤيدين لترامب والمعارضين له. وهو الأمر الذي نفاه صناع الفيلم مؤكدين كونه لا يحمل أية تلميحات سياسية سواء مؤيدة أو معارضة، وبكونه مجرد فيلم ينتمي لنوعية المأساة التي تحمل قدرًا من الإثارة والرعب.





الفيلم من إخراج كريج زوبل، وتأليف نيك كوس وديمون ليندلوف، مؤلف المسلسلين الشهيرين Lost، وThe Leftovers، وبطولة هيلاري سوانك الفائزة بجائزتي أوسكار وجولدن جلوب كأفضل ممثلة عن فيلمي Million Dollar Baby، وBoys Don’t Cry، وبيتي جيلبين وآريك بارينهولتز وإيمي ماديجان وإيما روبرتس وإيثان سوبلي.