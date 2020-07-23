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مرأة

بعد انتشار صور منة عرفة.. طريقة صبغ الشعر باللون الأحمر في المنزل

الخميس 23/يوليه/2020 - 09:16 م
منة عرفة
منة عرفة
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حياة عبد العزيز
أثارت الفنانة منة عرفة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد انتشار صور لها بالشعر الأحمر الناري.


بعض الفتيات علقت على الصور بتعليقات سلبية بأن اللون غير مناسب على ملامح منة عرفة حيث تتميز بالرقة وليس بالجرأة، لكن لون الشعر لاقى إعجاب البعض الآخر، وتساءلن على كيفية صبغ الشعر باللون الأحمر في المنزل.


إليك كيفية صبغ الشعر باللون الأحمر بمكونات طبيعية في المنزل ..



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1- اسلقي البنجر جيدا.
2- ضعي البنجر في الخلاط الكهربائي مع القليل من زيت الشعر
3- صفي البنجر جيدا، للتخلص من الشوائب التي تضر الشعر.
4- افردي البنجر على الشعر بالكامل.
5- اتركي الخليط على الشعر لمدة ساعة كاملة.
6- اغسلي الشعر بالماء الفاتر مع استخدام الشامبو المناسب للون الأحمر.
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