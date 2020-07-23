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فن

بعد وفاة جدتها.. منة عرفة تتصدر تريند جوجل

الخميس 23/يوليه/2020 - 09:43 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
تصدرت الفنانة منة عرفة مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد وفاة جدتها.

وكانت قد أعلنت منة عرفة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام عن وفاة جدتها. 

قالت منة عرفة: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى جدتى أرجو الدعاء لها".

وكانت قد أثارت منة عرفة، حالة من الجدل الواسع بسبب علاقتها مع اليوتيوبر على غزلان حيث خرج البعض يردّد أنهما مرتبطان بينما أكدت منة عرفة عدم ارتباطها. 

يذكر أن منة عرفة اشتهرت منذ طفولتها بعدد من الأفلام التى قدمت خلالها أدوار الطفلة الشقية ومنها البريئة أيضا.
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