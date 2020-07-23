AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تشاتشيتش: قدمنا مباراة قوية.. والفوز على الزمالك يعطي انطباعا جيدا

الخميس 23/يوليه/2020 - 08:03 م
صدى البلد
Advertisements
حسن العمدة
قال الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز إنه سعيد للغاية بأداء الفريق في مباراة الزمالك والفوز الودي بهدف نظيف سجله المدافع رجب بكار مشددا على أن الفريق قدم مواجهة قوية وكان الأفضل طوال شوطي المباراة والأكثر خطورة وكان بإمكانه تسجيل أكثر من هدف في ظل ضياع عدة فرص سهلة، مشيرا إلى الزمالك كان أقل خطورة ولم تكن له فرص واضحة طوال الشوطين وسيطر بيراميدز على مجريات اللقاء بالكامل.

أضاف المدرب الكرواتي بأن الفوز أمر جيد للغاية رغم عدم أهميته في اللقاءات الودية لكنه يعطي جوا عاما جيدا داخل الفريق وهو أمر مهم لأي جهاز فني، ومع توالي المباريات يتحسن أداء الفريق كثيرا ونستعد بكل قوة لاستئناف الدوري الممتاز مثل الزمالك وباقي أندية المسابقة المحلية.

تشاتشيتش أشار إلى أن أهم من الفوز هو الاستفادة الفنية من اللقاء وعدم الخروج بأي إصابات مشيرا إلى أن الفريق افتقد جهود بعض اللاعبين مثل دونجا ومحمد فاروق وأنطوي وكانون بسبب الإصابة ويسعى لأن يكون الجميع جاهزا في المرحلة المقبلة وقبل انطلاق الدوري.

وعن مباراة المصري المقرر لها ٢٩ يوليو الجاري أوضح المدرب أنه سيسعى لمنح اللاعبين فرصة أكبر ووقت أطول للمشاركة مثلما حدث في لقاء الزمالك حيث منح فرص ووقت أطول للاعبين والتغييرات كانت في حدود وسيطبق ذلك في مواجهة المصري، مشددا على أن مباراة طنطا في بداية عودة المباريات يوم ١٠ أغسطس بالدفاع الجوي لن تكون سهلة وجميع لقاءات المسابقة قوية للغاية ونستعد جيدا للمواجهة الأولى وسنلعب كل مباراة على أنها بطولة يجب الفوز بها لحصد كل النقاط المتاحة في الدور الثاني للتقدم أكثر في جدول المسابقة.

اختتم تصريحاته موضحا أن هدف بيراميذر الأولى هو الفوز بالكونفدرالية ونركز على عبور فيتا كلوب والوصول للنهائي، ومن الجيد أن المباريات ستكون في شهر سبتمبر ليكون الفريق مستعدا أكبر وجاهزا بعد خوض لقاءات الدوري الممتاز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تشكيل بيراميدز لمواجهة المقاصة وديا مساء اليوم

ترشيحاتنا

طرد محمود علاء في ودية الزمالك وبيراميدز

واثق في مستشفيات بلدي.. شريف مدكور: لما جالي كانسر قررت أتعالج بمستشفى حكومي

تسللوا فجرا للسباحة.. قوات الإنقاذ النهري تنتشل الجثة الثالثة لغرقى شاطئ الصفا

رغم غلق الشواطئ.. التفاصيل الكاملة لغرق 4 أشخاص داخل شاطئ بالإسكندرية

"تحيا تونس" تعلن مرشحها لتشكيل الحكومة التونسية

حسام غالي يظهر في التتش الثلاثاء بعد 589 يومًا من الغياب عن الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. الأجسام المضادة تقل بشكل سريع للإصابة الخفيفة بكورونا.. هنا الزاهد تتألق بإطلالة مثيرة للجدل

سعر ومواصفات اودي audi q3 Sportback في مصر .. صور

بسبب خطأ أثناء قيادة سيارتها.. سيدة تكتشف إصابتها بورم في المخ.. تفاصيل