السينما تعود للحياة.. أفلام يمكن مشاهدتها في دور العرض المصرية.. عروض عربية من لبنان وفلسطين.. و3 أعمال أجنبية

ينطلق الفيلم اللبناني 1982 في سينما زاوية بوسط القاهرة بعد رحلة في عدد من المهرجانات حول العالم.

تقع الأحداث في مدرسة تنعم بموقعها الآمن في جبل لبنان، حيث يحاول وسام (الطفل محمد دالي)، صبي في الحادية عشر من عمره، أن يحشد شجاعته ليصارح زميلته جوانا (الطفلة غيا ماضي) بأنه يحبها، ولكن قبل أن يخبرها بذلك، تتعرض بيروت لقصف جوي أسرائيلي يحطم هدوء المدرسة تمامًا.





نفهم أنه تجري أحداث الفيلم في بداية الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982 من هنا إسم الفيلم، وفي الواقع هي الذكريات الأخيرة للمخرج مونس قبل أن يترك بلده كالكثير من اللبنانيين الذين هاجروا في هذه المرحلة بسبب الحرب. إذ إن قصة الفيلم مستوحاة من قصة عاشها المخرج.

1982 فائز بجائزة لجنة تحكيم الفيبريسكي بمهرجان الجونة السينمائي وجائزة شبكة الترويج لسينما آسيا والمحيط الهادي بمهرجان تورونتو السينمائي الدولي، من تمثيل نادين لبكي ورودريغ سليمان إخراج وليد مونس.





The Hunt

بعد أن أثار حالة من الجدل في الولايات المتحدة الأمريكية لما يراه البعض، أنه يحمل تلميحات سياسية، ينطلق فيلم الرعب والإثارة The Hunt في دور العرض المصرية.





وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من 12 فردًا يستيقظون من نومهم ليجدوا أنفسهم في منطقة نائية، لا يتذكرون متى وكيف انتهى بهم الأمر إلى هذا المكان، ولا يعرفون أنهم قد تم اختيارهم بعناية من قبل مجموعة من الأثرياء الذين قاموا بمطاردتهم وخطفهم.





ما أثار الجدل حول الفيلم هو تقديمه لفئتين من الناس، الخاطفين والمخطوفين، وما يحدث بينهما من صراعٍ دامٍ، وهو ما رأى فيه البعض، وعلى رأسهم الرئيس الأميريكي دونالد ترامب، تلميحًا غير مقبول لكون هاتين الفئتين يمثلان المؤيدين لترامب والمعارضين له. وهو الأمر الذي نفاه صناع الفيلم مؤكدين كونه لا يحمل أية تلميحات سياسية سواء مؤيدة أو معارضة، وبكونه مجرد فيلم ينتمي لنوعية المأساة التي تحمل قدرًا من الإثارة والرعب.





الفيلم من إخراج كريج زوبل، وتأليف نيك كوس وديمون ليندلوف، مؤلف المسلسلين الشهيرين Lost، وThe Leftovers، وبطولة هيلاري سوانك الفائزة بجائزتي أوسكار وجولدن جلوب كأفضل ممثلة عن فيلمي Million Dollar Baby، وBoys Don’t Cry، وبيتي جيلبين وآريك بارينهولتز وإيمي ماديجان وإيما روبرتس وإيثان سوبلي.