16 اغسطس بدء امتحانات دبلومات الدراسات العليا بزراعة عين شمس

قال الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس انه تم وضع جداول النهائية لامتحانات دبلومات الدراسات العليا الفصل الدراسي الثاني 2019/2020.
وأضاف عميد كلية زراعة جامعة عين شمس خلال تصريحاته لصدي البلد سوف تبدأ يوم الاحد الموافق 16_8_2020 والي من المقرر انتهاؤها يوم الاربعاء الموافق 9_9_2020.
وأشار الدكتور احمد سوف يبدء الامتحان الساعة واحدا ظهرا منوها عن عدم اصطحاب المحمول داخل اللجنة وسوف ينعقد اللامتحان بمدرج 3.
ويذكر ان بدأت امتحانات لطلاب الفرق النهائية بزراعة عين شمس ، وانتظام العملية الامتحانية، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية لضمان سلامة الطلاب والأطقم الإدارية وأعضاء هيئة التدريس.
وأضاف عميد كلية زراعة خلال تصريحاته لـ"صدي البلد" أن هناك طاقما طبيا على أعلى مستوى داخل الكلية مقسم على فريقين احدهما يقوم بالمرور المستمر داخل اللجان طوال مدة الامتحان للإطمئنان على سلامة الطلاب وداخل العيادة لاستقبال أية حالات قد تحتاج للرعاية وتخصيص مكان مخصص للطلاب الذين يثبت وجود ارتفاع في درجات حرارتهم، بعد الكشف عن درجة حرارتهم ، وعمل متابعة لهم بعد عدة دقاىق ، كل ذلك قبل دخول الطلاب حرم الكلية.
وأكد جلال أنه لم يتم رصد او الابلاغ عن أي حالة اشتباه بفيروس كورونا في اليوم الاول لامتحانات الفرق النهائية وانتهي اليوم بتعاون كبير من الطلاب وايضا مع اخذ جميع الاجراءات الاحترازية التي قامت بها الكلية تجاه ابنائها.