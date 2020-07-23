AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

16 اغسطس بدء امتحانات دبلومات الدراسات العليا بزراعة عين شمس

الخميس 23/يوليه/2020 - 10:54 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
Advertisements
حسام الفقي
قال الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس انه تم وضع جداول النهائية لامتحانات دبلومات الدراسات العليا الفصل الدراسي الثاني 2019/2020.

وأضاف عميد كلية زراعة جامعة عين شمس خلال تصريحاته لصدي البلد سوف تبدأ يوم الاحد الموافق 16_8_2020 والي من المقرر انتهاؤها يوم الاربعاء الموافق  9_9_2020.


وأشار الدكتور احمد سوف يبدء الامتحان الساعة واحدا ظهرا منوها عن عدم اصطحاب المحمول داخل اللجنة وسوف ينعقد اللامتحان بمدرج 3.


ويذكر ان بدأت امتحانات لطلاب الفرق النهائية بزراعة عين شمس ، وانتظام العملية الامتحانية، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية لضمان سلامة الطلاب والأطقم الإدارية وأعضاء هيئة التدريس.


وأضاف عميد كلية زراعة خلال تصريحاته لـ"صدي البلد" أن هناك طاقما طبيا على أعلى مستوى داخل الكلية مقسم على فريقين احدهما يقوم بالمرور المستمر داخل اللجان طوال مدة الامتحان للإطمئنان على سلامة الطلاب وداخل العيادة لاستقبال أية حالات قد تحتاج للرعاية وتخصيص مكان مخصص للطلاب الذين يثبت وجود ارتفاع في درجات حرارتهم، بعد الكشف عن درجة حرارتهم ، وعمل متابعة لهم بعد عدة دقاىق ، كل ذلك قبل دخول الطلاب حرم الكلية.


وأكد جلال أنه لم يتم رصد او الابلاغ عن أي حالة اشتباه بفيروس كورونا في اليوم الاول لامتحانات الفرق النهائية وانتهي اليوم بتعاون كبير من الطلاب وايضا مع اخذ جميع الاجراءات الاحترازية التي قامت بها الكلية تجاه ابنائها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عميد زراعة عين شمس: إجراء مسح حراري وكمامة للطلاب أثناء امتحان الفرق النهائية

اليوم.. بدء تصحيح أبحاث طلاب فرق النقل بزراعة عين شمس

زراعة عين شمس تعلن عن تعليمات مهمة لطلاب الفرق النهائية بالبرامج الأكاديمية

امتحانات طلاب الفرق النهائية بزراعة عين شمس تبدأ 11 يوليو

زراعة عين شمس تعلن جداول امتحانات طلاب الفرق النهائية.. ادخل على الرابط

عميد زراعة عين شمس: إعلان نتيجة أبحاث طلاب فرق النقل

ترشيحاتنا

فيروس كورونا ينهي حياة شقيقين في 11 يوما .. تفاصيل

منح المالك 40% والمستأجر 60% من قيمة الشقة عند تغيير العقد.. مشروع قانون للإيجار القديم

احذر .. حالة واحدة تنقل فيروس كورونا في حمامات السباحة .. تفاصيل

هنا الزاهد: البيوت لا تبنى بمال الزوج.. واحمد فهمي يرد

انتبهي .. كيفية التعامل السليم مع اللحوم وتخزينها

وكيل إسباني يكشف حقيقة اقتراب توقيع ريال مدريد مع محمد صلاح|خاص

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل عيد الأضحى .. أسرع طريقة لـ تنظيف الفشة

فيروس كورونا ينهي حياة شقيقين في 11 يوما .. تفاصيل

بـ حذاء تايجر.. رزان مغربي تبهر متابعيها بإطلالة سوداء