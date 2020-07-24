قبل بيعها للمواطنين.. ضبط 1,442 طن أسماك فاسدة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





أسفرت جهود الحملات عن ضبط المدير المسئول عن ثلاجة غير مرخصة لحفظ السلع الغذائية كائنة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بمحافظة القليوبية لحيازته (1,442 طن "أسماك مكرونة –أسماك باسه") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.



