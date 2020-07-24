AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

سكان عزبة الشال بالمنصورة يشكون من انتشار أكوام القمامة

الجمعة 24/يوليه/2020 - 09:59 م
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
شكا المواطن محمد السيسى ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم القمامة  بمنطقة حى شرق بالمنصورة بعزبة الشال. 
 
وقال فى رسالته :  نعاني نحن سكان المنطقة السابق ذكرها من انتشار القمامة ونرجو من حى برفعها القمامة، وناشد المسئولين ضرورة رفع القمامة ومنع وضعها وتراكمها فى الشوارع بهذه الصورة .

 وأشار القارئ إلى أن تجمع القمامة بهذه الصورة يؤدى إلى تلوث البيئة وانتشار الروائح الكريهة والأمراض.

للتواصل مع القارئ.. 01005555322
اقرأ أيضا :

 ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سكان عزبة المساعي بالمنوفية يستغيثون من تراكم أكوام القمامة

أهالى قرية كفر هلال فى المنوفية يشكون من تلال القمامة

أهالى قرية نجع عبدالرواف بالإسكندرية يشكون من انتشار أكوام القمامة

سكان منطقة قراقص بالبحيرة يشكون انتشار أكوام القمامة

سكان منطقة أحمد العربى بطنطا يشكون من انتشار أكوام القمامة

سكان قرية سندبسط بالغربية يستغيثون من انتشار القمامة بالشوارع

ترشيحاتنا

المفاجأة في الحذاء| سعر إطلالة شمس الكويتية في أحدث ظهور..شاهد

فيديو جراف.. تشريح جثمان ضحايا كورونا يكشف مفاجآت وتغيرات غير عادية

فضيحة.. محمد صلاح ودي بروين ضحايا التعصب العرقي بالدوري الإنجليزي

مشهد يبكي القلوب .. كاميرا ترصد لحظة مقتل شهيد الشهامة في القليوبية.. فيديو

بطلة مسرحية هالة حبيبتي.. صاحبة أشهر فيديو على التيك توك تتحدث لـ صدى البلد.. شاهد

بعد تعرضه لحادث| تفاصيل الحالة الصحية لـ عماد النحاس المدير الفني للمقاولون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ توب مكشوف.. هند صبري تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

بالجلد الأسود .. زوجة يوسف الشريف تستعرض أناقتها على إنستجرام

مذيعة تكتشف إصابتها بـ السرطان في رسالة مفاجئة من متابعة|شاهد