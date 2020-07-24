سكان عزبة الشال بالمنصورة يشكون من انتشار أكوام القمامة

شكا المواطن محمد السيسى ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم القمامة بمنطقة حى شرق بالمنصورة بعزبة الشال.

وقال فى رسالته : نعاني نحن سكان المنطقة السابق ذكرها من انتشار القمامة ونرجو من حى برفعها القمامة، وناشد المسئولين ضرورة رفع القمامة ومنع وضعها وتراكمها فى الشوارع بهذه الصورة .





وأشار القارئ إلى أن تجمع القمامة بهذه الصورة يؤدى إلى تلوث البيئة وانتشار الروائح الكريهة والأمراض.





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