AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فرج عامر: سنفرض غرامة على أي لاعب من سموحة يصاب بفيروس كورونا.. فيديو

الجمعة 24/يوليه/2020 - 12:29 ص
محمد فرج عامر
محمد فرج عامر
Advertisements
محمد رشاد
قرر محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة سموحة، فرض غرامة مالية على أي لاعب في الفريق يُصاب بفيروس كورونا ، بعدما تعرض محمد كوفي وديريك ثنائي سموحة للإصابة بكورونا، كما أعلن حمادة صدقي المدير الفني للفريق.

وقال فرج عامر في تصريحات عبر قناة TEN فى برنامج البريمو: "سنطبق عقوبات علي أي لاعب يتعرض للإصابة بفيروس كورونا، هم محترفون، ويعلمون أنه يجب المحافظة على سلامتهم واتخاذ كافة الاحتياطات، كما أن النادي يجري مسحات كل 5 أيام".

وأضاف: "فوجئنا أمس بإصابة لاعبين، لذا هم لم يطبقوا الشروط الاحترازية بالشكل الكافي، اللاعب المحترف واجبه أن يحافظ على نفسه".

وتابع: "اللاعب المفترض بعد ما يخرج من النادي يلتزم بيته، لم أحدد قيمة الغرامات سنحددها مع حمادة صدقي، اللاعب المحترف يتقاضى أجر بناءا على التزامه، قبل مباراة الزمالك كان هناك مسحة للفريق ومحمد كوفي كان سليما، ثاني يوم أصيب، ولا أعرف بمن يحتك؟".

وأتم: "محمد عنتر لاعب الزمالك، ممتاز، وغير صحيح أن حمادة صدقي لم يرفض ضمه".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تدريبات مكثفة والاستفسار عن ثنائي الأهلي.. سموحة يتسلح استعداداً للدوري

ناصر ماهر وكريم يحيى وصلاح محسن.. سموحة يجدد المفاوضات لتجديد إعارة ثلاثي الأهلي

فرج عامر يوافق على بيع حسام حسن بشرط وموقف سموحة من ضم صالح جمعة

زكريا للجمباز الفني.. واجتماع بجهاز الإيقاعي بنادي سموحة

سمعا وطاعة.. فرج عامر: الدولة قررت نلعب الدوري.. ومصر تؤمر ..فيديو

بقاء ناصر ماهر وحسام حسن.. حمادة صدقي يكشف خطة سموحة بشأن الصفقات

ترشيحاتنا

منظمة الصحة: 15 مليون إصابة بفيروس كورونا في العالم نصفها في 3 بلدان

بعد انتشار صور منة عرفة.. طريقة صبغ الشعر باللون الأحمر في المنزل

اطلعى برة حمام السباحة.. بطلة واقعة المايوه البوركينى بـ الساحل الشمالى تروى تفاصيل الواقعة..فيديو

أول قرار من الأهلي بعد إصابة حمدي فتحي بفيروس كورونا

600 إصابة في اليوم رقم كبير.. الصحة: سيطرنا على فيروس كورونا ولم ننتصر عليه

تركيا تقرر وقف توزيع معدات الوقاية المجانية على الأطباء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عطلة رومانسية تتحول لمأساة.. سائحة تسقط من الطابق الثالث بسبب كابوس

اطلعى برة حمام السباحة.. بطلة واقعة المايوه البوركينى بـ الساحل الشمالى تروى تفاصيل الواقعة..فيديو

الخضراوات والفاكهة أفضل.. المكملات الغذائية لا تحمي من الإصابة بـ كورونا