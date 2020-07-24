فرج عامر: سنفرض غرامة على أي لاعب من سموحة يصاب بفيروس كورونا.. فيديو

قرر محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة سموحة، فرض غرامة مالية على أي لاعب في الفريق يُصاب بفيروس كورونا ، بعدما تعرض محمد كوفي وديريك ثنائي سموحة للإصابة بكورونا، كما أعلن حمادة صدقي المدير الفني للفريق.





وقال فرج عامر في تصريحات عبر قناة TEN فى برنامج البريمو: "سنطبق عقوبات علي أي لاعب يتعرض للإصابة بفيروس كورونا، هم محترفون، ويعلمون أنه يجب المحافظة على سلامتهم واتخاذ كافة الاحتياطات، كما أن النادي يجري مسحات كل 5 أيام".





وأضاف: "فوجئنا أمس بإصابة لاعبين، لذا هم لم يطبقوا الشروط الاحترازية بالشكل الكافي، اللاعب المحترف واجبه أن يحافظ على نفسه".





وتابع: "اللاعب المفترض بعد ما يخرج من النادي يلتزم بيته، لم أحدد قيمة الغرامات سنحددها مع حمادة صدقي، اللاعب المحترف يتقاضى أجر بناءا على التزامه، قبل مباراة الزمالك كان هناك مسحة للفريق ومحمد كوفي كان سليما، ثاني يوم أصيب، ولا أعرف بمن يحتك ؟".





وأتم: "محمد عنتر لاعب الزمالك، ممتاز، وغير صحيح أن حمادة صدقي لم يرفض ضمه".