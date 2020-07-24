8.5 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة الأسبوع الماضي

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إى جى إكس 30" بنسبة 18. 0%، ليغلق عند مستوى 10459 نقطة، كما قفز المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 4.81%، ليصل إلى مستوى 1494 نقطة.



