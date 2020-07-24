فولكس فاجن تغير تصميم Tiguan الشهيرة كليا

تم تسريب على مواقع الإنترنت صور للتصميم الجديد كليا لسيارات Tiguan والي قد تطرحها فولكس فاجن في الأسواق



ونلاحظ في التصيميم الخارجي للسيارات اختلف كليا عن تصاميم سيارات Tiguan الحالية وأصبحت هذه السيارة شبيهة إلى حد كبير سيارت بي إم دبلية X6 رباعية الدفع من بي إم دبليو



كما سنلاحظ ان تتميز بواجهة أمامية مقسمة إلى من قسمين مزودين بشبكين عريضين، وتصميم مصابيح الضباب المحاطة بحروف من الكروم اللماع، وكذلك المصابيح الخلفية الحمراء التي تمتد على طول الواجهة الخلفية، وكذلك تصميم الإطار الذي تظهر منه العوادم من الخلف.





وستحصل هذه السيارة على أنظمة أمان تعتمد على كاميرات خلفية وعلى حساسات لقياس كما أنها مزودة بنظام فرملة آلي يمنع اصطدمها بالسيارات والاجسام الاخرى أثناء الحركة



ومن المتوقع أن تظهر هذه السيارة في الصين خلال الاشهر القليلة القادمة وأن تنتجها هناك مصانع Shanghai Volkswagen، أما ظهروها في باقي الأسواق فغير معروف ميعاده بعد.





يذكر أوقفت فولكس فاجن إنتاج موديل بيتل الأيقوني الصيف الماضي مع خروج آخر بيتل من مصنع الشركة في المكسيك، ولكن هناك احتمالية الآن لعودة بيتل مرة أخرة كموديل كهربائي.



