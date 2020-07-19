192 مليار دولار .. ديون فولكس فاجن تتخطى دولة كاملة

أكدت دراسة أجريت على 900 شركة حول العالم أن فولكس فاجن مديونة بـ 192 مليار دولار، وهي أكثر من ديون دولة كاملة مثل جنوب إفريقيا التي تبلغ 180.1 مليار دولار.





ومن المعروف أن فولكس فاجن ليست شركة السيارات الوحيدة في قائمة العشر شركات الأكثر مديونية حول العالم حيث توجد أربع شركات أخرى ففي المركز الثالث جاءت دايملر بمديونية تبلغ 151 مليار دولار (566 مليار ريال)، خلفها تويوتا بمديونية بقيمة 138 مليار دولار (517.5 مليار ريال)، وفورد بـ 122 مليار دولار (457.5 مليار ريال)، وبي ام دبليو بـ 114 مليار دولار (427.5 مليار ريال).





كما توجد شرك لا يوجد عليها أيه مديونيات بل هي تمتلك احتياطيات نقدية ضخمة أيضا مثل الفابيت باحتياطات نقدية بقيمة 104 مليار دولار أي مايقرب من 390 مليار ريال والسبب أيضا في ذلك أن انتشار فيروس كورونا ارتفعت ديون الشركات بنحو 12 % إلى 9.3 تريليون دولار وهي مستمرة في الزيادة .

