انخفاض مبيعات فولكس فاجن في الصين خلال 2020

أكدت فولكس فاجن إنها تتوقع انخفاض مبيعاتها في الصين بنسبة في خانة الآحاد في العام الجاري في الوقت الذي ستساعد فيه طرز جديدة للسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات وأخرى فاخرة الشركة في التعافي من تراجع للمبيعات في أكبر سوق للسيارات في العالم.





كما باعت شركة صناعة السيارات الالمانية 1.59 مليون سيارة في الصين في أول ستة أشهر من 2020 بانخفاض 17 بالمئة من 1.92 مليون وحدة في نفس الفترة من العام الماضي.





وتعتبر فولكس فاجن هي أكبر شركة أجنبية لصناعة السيارات في الصين وتليها منافستها الامريكية جنرال موتورز.





كما انخفضت مبيعات السيارات الإجمالية في البلاد والتي تشمل سيارات الركوب والسيارات التجارية ، 17 بالمئة في الفترة من يناير إلى يونيو.





ويتوقع اتحاد مصنعي السيارات في الصين انخفاض المبيعات للعام ككل بنسبة تتراوح بين عشرة وعشرين بالمئة.

وأكد ستيفان فولنشتاين رئيس فولكسفاجن الصين إن مبيعات الشركة في النصف الثاني من العام الجاري ستكون مساوية على الأرجح لما حققته في نفس الفترة من العام الماضي، بيد أن موجة ثانية لتفشي فيروس كورونا المستجد تفرض حالة من الضبابية.



