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رياضة

إبراهيم صلاح: رفضت الانضمام للأهلي و الظروف وراء الهجوم على النني

الجمعة 24/يوليه/2020 - 07:24 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أكد إبراهيم صلاح نجم الزمالك السابق ولاعب فريق المقاولون العرب الحالي، إنه رفض الانتقال للنادي الأهلي بعد انتهاء تجربته في الدوري السعودي بصفوف العروبة.

وأضاف في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار "مفاوضات الأهلي وصلت لمرحلة متقدمة لضمي بعد انتهاء مسيرتي في الدوري السعودي ولكني فضلت الانتقال للزمالك بعد حديث الإدارة معي".

وتابع "بعد رحيلي الزمالك تعاقد مع 5 صفقات في مركزي كلفت خزينة الفريق ما يقرب من 100 مليون جنيه، وأرى أن أرقامي كانت هي الأفضل".


وزاد "خلال فترتي في الزمالك تعرضت لبعض الظلم بسبب توقيت انضمامي حيث لم نحصل على البطولات، كما لم تكن الأمور جيدة".

وأضاف إبراهيم صلاح ، إن طارق حامد من أفضل اللاعبين في مصر بوسط الملعب.

وقال  "الجماهير كانت تهاجمني خلال لعبي بجانب طارق حامد في الزمالك".

وتابع "أرفض المقارنة بين طارق حامد وأليو ديانج فهذا الثنائي يمتلك امكانيات مميزة ومن نقاط القوة في الأهلي والزمالك".

وتحدث عن محمد النني قائلا "الظروف والأجواء وراء الانتقادات التي يتعرض لها محمد النني".
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