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رياضة

مواد الفيفا والعمومية.. محمد فضل الله يكشف خطوات الأندية لإلغاء الدورى

الجمعة 24/يوليه/2020 - 09:28 ص
محمد فضل الله
محمد فضل الله
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يسري غازي
علق الدكتور محمد فضل الله مستشار اللوائح الرياضية على مدى أحقية الأندية فى مطالبة اتحاد الكرة بعدم استكمال الدورى فى ظل تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا.

كان الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية للجبلاية أعلن عن إصابة ١٨ من فريق الانتاج الحربي وعلى رأسهم مختار مختار المدير الفني فيما جاءت احدث الإصابات بفيروس كورونا لاعب النادي الأهلي حمدى فتحى.

قال الدكتور محمد فضل الله فى تصريحات خاصة لصدى البلد:" يجوز للاندية المطالبة بعدم استكمال الدورى الممتاز شريطة أن بإثبات ذلك بالمستندات والأدلة أن استئناف بطولة الدورى فى هذه الظروف يؤثر على سلامة المسابقة وصحة اللاعبين".

اضاف:" وفقا لاشتراطات الفيفا من خلال أهدافها والتى تحدد يشترط الاتحاد الدولى لكرة القدم أن لا تؤثر المنافسات على صحة وسلامة اللاعبين و عناصر المنظومة الرياضية".

واستطرد:"  مادة أهداف الفيفا ومادة القوة القاهرة فى لائحة النظام الاساسى للاتحاد الدولى لكرة القدم تمكن الأندية من المطالبة بعدم استكمال الدورى الممتاز فى حالة إثبات وقوع ضرر على سلامة كافة عناصر المنظومة الرياضية".

وعن لجوء الأندية الى عقد جمعية عمومية طارئة للمطالبة بإلغاء الدورى قال:" يجوز للأندية سلك كافة القنوات الشرعية من أجل تحقيق مطالبها بعدم استكمال الدورى المحلى شريطة اثبات وقوع ضرر يهدد صحة وسلامة اللاعبين".
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