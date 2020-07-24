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محافظات

شمال سيناء: ترميم ٦ منازل وإزالة ٣ أخرى فى بئر العبد

الجمعة 24/يوليه/2020 - 10:53 ص
صدى البلد
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احمد صالح

وافق اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء ، على ترميم ٦ منازل بدوية بقرية الشهداء مركز بئر العبد ، مراعاة للجانب الانساني بناءا على تقرير صادر من اللجنة المشكلة بقرار المحافظ .

وقال محمد بهجت رئيس مركز ومدينة بئر العبد ،انه تقرر قيام لجنة من الإسكان للبت فى صلاحية المبانى بعد الترميم وعدم وقوع اضرار مستقبلا قد تؤثر علي المواطنين.

واضاف رئيس مركز ومدينة بئر العبد إن اللجنة عاينت 9 منازل بدوية فى قرية (الشهداء)، وتبين من المعاينة ان هناك 3 منازل منها تحتاج الي إزالة فورية ، نظرا لتصدعات شديدة بالأسقف والجدران ما يعرض حياة المواطنين للخطر.

وأضاف، أن معاينة اللجنة أثبتت أيضا إمكانية ترميم 6 منازل أخرى، مراعاة الجانب الإنساني لقاطنيها.


ولفت الي انه صدر قرار من اللواء المحافظ ، بتشكيل لجنة برئاسته ،وعضوية نائب رئيس المجلس ومدير إدارة الإسكان بالمجلس ومديري عدد من الإدارات المعنية لمعاينة وفحص المنازل الآيلة للسقوط بقرية (الشهداء) مركز بئر العبد.

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