AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

4 مليارات جنيه للمكون الصناعي المحلي.. ممثلو البنك الدولي يشيدون بالتطور الايجابي ببرنامج التنمية المحلية بالصعيد

الجمعة 24/يوليه/2020 - 11:32 ص
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على تعزيز التعاون  القائم مع البنك الدولي فى جميع البرامج والمشروعات التنموية المشتركة وبصفة خاصة في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك ويستهدف  دفع عجلة التنمية بمحافظتي سوهاج وقنا لجعلهما أكثر جذبًا للاستثمارات، ولتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتطوير نموذج للتنمية الإقليمية والمحلية المتكاملة يمكن تعميمه في كافة أرجاء الجمهورية.

 

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته الوزيرة- عبر تقنية الفيديو كونفرانس-  مع ممثلي البنك الدولي برئاسة الدكتور محمد ندا، خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولي والمسؤول عن فريق الدعم الفني لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج وذلك لبحث أخر مستجدات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر .

 

وقالت نيفين جامع إن اللقاء تناول أهم مكونات البرنامج الذي يقوم على شقين أولهما دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية ومناخ الأعمال من خلال تحسين البنية التحتية ومنظومة الإدارة بالمناطق الصناعية، ودعم التكتلات الإنتاجية لتحفيز الاستثمارات، وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للأعمال، في حين يتمثل الشق الثاني في تحسين الحصول على الخدمات والبنية التحتية وجودة حياة المواطنين من حيث التطوير المؤسسي وبناء القدرات للإدارة المحلية، وتطوير منظومة التخطيط المحلي المتكامل وتفعيل آليات تحديد الاحتياجات التنموية، مع تحسين الوصول للبنية الأساسية والخدمات، وتحسين نظم التعاقدات والإدارة والصيانة وضمان جودة الأعمال المنفذة، بالإضافة إلى حوكمة عملية إدارة التنمية المحلية.



 

وأوضحت نيفين جامع أن البرنامج شهد تقدمًا كبيرًا فيما يتعلق بالمكون الصناعي المحلي خلال الستة أشهر الماضية، مشيرةً إلى أن عدد المستفيدين من البرنامج زاد إلى 5 مليون مواطن من إجمالى 8 ملايين بالمحافظتين في صورة خدمات بنية تحتية وصرف صحي وطرق، وهو ما ساهم بشكل كبير فى تراجع معدل الفقر بهما، إلى جانب زيادة عدد الشركات المستفيدة من البرنامج إلى 4 آلاف شركة.

 

وأشادت بالدور الذي تقوم به لجنة تسيير البرنامج والتى تضم وزراء التخطيط والتنمية المحلية والتجارة والصناعة والمالية والتعاون الدولي في دعم تنفيذ الأنشطة والمشروعات المختلفة بالبرنامج وتذليل العقبات التي واجهته بهدف الخروج بنموذج تنموى يمكن تعميمه بمحافظات الصعيد بحيث يعتمد على التنمية الاقتصادية المحلية القائمة على دعم الميزة النسبية والتنافسية لكل محافظة، مشيرةً إلى أن منهجية العمل بهذا البرنامج تعتمد  على تركيز ضخ الموارد المالية والتطوير المؤسسي ونظم العمل وتنمية القدرات المحلية بحيث تصبح المحافظات قادرة على إدارة التنمية وجذب الاستثمارات.

 

وأوضح الدكتور محمد ندا، خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولي والمسؤول عن فريق الدعم الفني لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج أن البرنامج شهد طفرة كبيرة في الأداء خلال الأشهر القليلة الماضية بفضل المتابعة المستمرة لوزيرة التجارة والصناعة والمجهود الكبير الذي بذلته الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مشيرًا إلى أن البرنامج  بدأ فعليًا خلال النصف الثاني من عام 2018 ويبلغ تمويله 500 مليون دولار مقدمة من البنك و457 مليون دولار مقدمة من الحكومة المصرية.

 

ومن جانبه أشاد الدكتور هشام الهلباوي، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بجهود وزيرة التجارة والصناعة فى منح دفعة لهذا البرنامج من خلال السعى لتخصيص 4 مليار جنيه للمكون الصناعي المحلي لمدة عامين وذلك لترفيق المناطق الصناعية للمستثمرين، لافتًا إلى أن نسب الإشغال شهدت تزايدًا بمجرد الإعلان عن ترفيق الأراضي الصناعية في محافظتي سوهاج وقنا.

 

وأضاف الهلباوي أن البرنامج لديه خطة لترفيق 4 مناطق صناعية كاملة في محافظتي سوهاج وقنا، حيث تم طرح منطقتين في محافظة سوهاج هما غرب جرجا وغرب طهطا وقريبا سيتم طرح منطقتين بمحافظة قنا، مشيرًا إلى أن البرنامج قد أرسل مذكرة لمجلس الوزراء بشأن تحقيق الربط لخلق نافذة واحدة للإجراءات بين الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارة التنمية المحلية لتبسيط وتوحيد الإجراءات أمام المستثمرين.

 

ولفت جاد سلهاب، كبير مسؤولي تنمية القطاع الخاص بالبنك الدولي إلى أهمية دور ومشاركة القطاع الخاص في البرنامج في تحسين البنية التحتية والجودة الأمر الذي سيسهم في خلق مزيد من فرص العمل وجذب مزيد من الاستثمارات لهذه المحافظات الواعدة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

4 مناطق صناعية جديدة بـ سوهاج وقنا بتكلفة 6 مليارات جنيه

3 وزراء يتابعون الموقف التنفيذى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.. مناقشة التوسع في المنيا وأسيوط.. وشعراوي: 5.8 مليار جنيه إجمالى المخصصات المالية بمحافظتى سوهاج وقنا

شعراوي: برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حقق أهم أهدافه ونتائجه المتوقعة

لصالح قنا وسوهاج.. 2.9 مليار جنيه استثمارات لبرنامج التنمية المحلية

5.8 مليار جنيه.. 5 ملايين مستفيد من مشروعات تنمية الصعيد في سوهاج وقنا

جذبا للاستثمار.. بدء إجراءات تنفيذ برنامج "تنمية الصعيد" في أسيوط والمنيا

ترشيحاتنا

تعرف على المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفة البناء والجهات المستلمة

بالأسماء.. إصابة 20 في انقلاب ميكروباص بطريق الفرافرة الواحات

رسالة عاجلة من إسرائيل لـ حزب الله.. اعرف فحواها

مرض معدي مات به فرعون مصري والفايكنج سبب انتشاره

3 خطوات تحميك من تآكل غضاريف العمود الفقري.. فيديو

هندرسون قائد ليفربول يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

AdvertisementS

تغييرات غريبة بالجسم.. ماذا وجد الأطباء بعد تشريح جثث مرضى كورونا

حقيقة عقرب الإسكندرية السام و طبيعة ظهوره .. تفاصيل

قرار جديد من مرتضى منصور..خالد الغندور يزف بشرى سارة لـ جماهير الزمالك

الكويت تسمح للمسافر طلب استرجاع قيمة تذاكر السفر وحجوزات الفنادق بسبب كورونا

بعد اختفائه لأيام.. وفاة سعودي ساجدًا في الصحراء تثير ضجة حول العالم | فيديو

لايقل الحضور عن 50 فردا.. برلمانى يطالب الحكومة بإعادة فتح قاعات الأفراح ودار المناسبات

تعرف على المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفة البناء والجهات المستلمة

عبر 7 رحلات طيران.. عودة 1225 عاملا مصريا من العالقين بالكويت إلى البلاد اليوم

بمناسبة عيد الأضحى.. التضامن: 2 مليون جنيه لمستفيدي مؤسسة التكافل الاجتماعي

داعيا لوقف التدخلات الأجنبية.. وزير الخارجية لـ نظيره الصيني: مصر تسعى لـ الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها

الذروة لم تأت بعد.. بيل جيتس يحذر من خطر كورونا

مرض معدي مات به فرعون مصري والفايكنج سبب انتشاره

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير مناعة: 5 أسباب تنذر بحدوث موجة ثانية لـ كورونا

في عيد ميلادها الـ51.. صور تبرز رشاقة وجمال جينفير لوبيز

كيا kia تطرح موديلات 2021 الجديدة في مصر.. صور