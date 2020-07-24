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محافظات

رمضان السيد رئيسا لحي ثان الإسماعيلية خلفا للعميد أحمد شعيب

الجمعة 24/يوليه/2020 - 11:45 ص
صدى البلد
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انجي هيبة
أعلن اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، عن تعيين المهندس رمضان السيد نائب رئيس حي ثان رئيسًا للحي خلفًا للعميد أحمد شعيب.


وشغل رمضان السيد، عدة مناصب من بينها رئيس قرية المنايف في ابوصوير، ونائب رئيس حي أول ونائب رئيس حي ثان.


يذكر أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اعتمد أسماء حركة رؤساء الأحياء والمدن والمراكز، في بداية شهر يونيو الماضي والذي شمل تعيين 6 رؤساء مدن من بينهم تجديد رئيس مدينة القنطرة شرق رسميًا، ورئيس مركز مدينة الإسماعيلية.

وشملت الحركة تعيين حمدي عبدالعليم حسن، رئيس حى المنتزة أول الإسكندرية تم تعيينه رئيس مركز ومدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، وتعيين خالد إسماعيل عبدالفتاح على رئيس حي الأزبكية بالقاهرة تم تعيينه رئيس مركز ومدينة أبوصوير المحطة بالإسماعيلية، عمر مصطفى على فهمى إدريس، تم تعيينه رسميًا، رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق بالإٍسماعيلية، وائل محمود محمد حمزة فهمى تم تعيينه رسميًا، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، أحمد محمد عبده الإسكندراني رئيس حي السويس تم تعيينه رئيس مركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، وأشرف علي بهجت، رئيس حي الزيتون القاهرة سابقًا تم تعيينه رئيس مدينة القصاصين الجديدة بالإسماعيلية.

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