دعم القوات المسلحة والأزهر.. 10 تصريحات مهمة لرئيس البرلمان في آخر 3 جلسات

نشر مجلس النواب، إنفوجراف بأهم تصريحات الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان خلال الجلسات العامة من 19 إلى 20 يوليو، حيث عقد المجلس 3 جلسات خلال اليومين على مدار 12 ساعة عمل، وافق خلالها على 13 مشروع قانون واتفاقية، بجانب الموافقة على إرسال قوات مسلحة خارج البلاد في مهام قتالية.





وجاءت التصريحات كالآتي:





• مصر دولة داعية للسلام، لكنها لا تقبل التعدي عليها أو التفريط في حقوقها، وهي قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من أى خطر أو تهديد.





• القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على أى خطر أو تهديد يمس الأمن القومي المصري.





• البرلمان يشرع ويراقب ولا يدير، الإدارة من عمل السلطة التنفيذية وهذه هي الحدود بين السلطات.. والحكومة تحيل إليه مشروعات القوانين لمناقشتها وإجراء التعديلات عليها في إطار ما يثار من مقترحات ووجهات نظر في ضوء أحكام الدستور.





• الأزهر الشريف قيمة ثابتة وراسخة ويعتبر من اقدم مراكز العلم في العالم، ولا يمكن ولا يتصور المساس به حيث يمثل قوة ناعمة لمصر في الداخل والخارج.





• الموافقة على مشروع قانون إنشاء هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية يدعم مبدأ المواطنة ويرسخ المساواة التامة بين الطوائف المسيحية المصرية كافة فى إدارة أموال الوقف الخاصة بهم واستثمارها.





• قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد قانون عصري كامل ومتكامل وذلك بفضل الجهد المبذول في دراسته وصياغته، والبنك المركزي جهة مستقلة، ونرفض المساس باستقلاليتها من أجل اداء افضل للجهاز المصرفي.





• من العدالة والانصاف ان يتم تطبيق تعديلات قانون المهن الطبية بأثر رجعي ابتداء من ظهور أول حالة كورونا في مصر في فبراير من هذا العام رغم صعوبة إقرار مثل هذه القوانين، وهذا مما يحسب لهذا البرلمان.





• توليت رئاسة هذا المجلس في ظل ظروف صعبة حيث كان كتلة سائلة في ظل تعدد وتنوع الاتجاهات وعدم وجود ظهير سياسي منظم، إلا أننا استطعنا معا تحقيق المعادلة الصعبة في إتمام الفصل التشريعي وإنجاز العديد من المهام التشريعية والسياسية بالصبر والحكمة والاستيعاب وتقديم الصالح العام على أي اعتبار آخر.





• جائحة كورونا أثبتت أن أي دولة في الظروف الصعبة لا تقوم ولا تنهض إلا من خلال الصناعة والزراعة، مؤكدًا أن العامل والفلاح هما أساس الإنتاج ونهضة الأمة.





• الفريق العصار كان قائدًا عسكريًا وسياسيًا بارزًا من أبناء مصر الأبرار، وافته المنية وهو يؤدي دوره الوطني الذي لم يتخلى عنه في يوم من الأيام.