بدور شكرية الهلالي.. مريم السكري تخطف الأنظار في مسرحية ليلتكم سعيدة لـ خالد جلال

نجحت الفنانة مريم السكري في خطف الأنظار إليها عن دورها في مسرحية "ليلتكم سعيدة" تأليف وإخراج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى بوزاره الثقافه والمشرف العام على مركز الابداع الفنى .





وتألقت مريم السكرى وتفوقت على نفسها بدور شكرية الهلالى،حيث كانت مريم تتبع أداء السهل الممتنع مما أضاف لدورها الكثير والذى وصل لقلب المشاهد سريعا.





مسرحيه ليلتكم سعيده بطوله محمد على رزق ومريم السكرى و بسنت صيام و مروه عيد ونديم هشام و الحان المهدى ديكور عمرو عبدالله ملابس هاله الزهرى مساعد مخرج أحمد فؤاد مخرج منفذ المتميزه علا فهمى ومن إخراج خالد جلال.



