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فن

بدور شكرية الهلالي.. مريم السكري تخطف الأنظار في مسرحية ليلتكم سعيدة لـ خالد جلال

الجمعة 24/يوليه/2020 - 12:57 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
نجحت الفنانة مريم السكري في خطف الأنظار إليها عن دورها في مسرحية "ليلتكم سعيدة" تأليف وإخراج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى بوزاره الثقافه والمشرف العام على مركز الابداع الفنى .

وتألقت مريم السكرى وتفوقت على نفسها بدور شكرية الهلالى،حيث كانت مريم تتبع أداء السهل الممتنع مما أضاف لدورها الكثير والذى وصل لقلب المشاهد سريعا.

مسرحيه ليلتكم سعيده بطوله محمد على رزق ومريم السكرى و بسنت صيام و مروه عيد ونديم هشام و الحان المهدى ديكور عمرو عبدالله  ملابس هاله الزهرى مساعد مخرج أحمد فؤاد مخرج منفذ المتميزه علا فهمى ومن إخراج  خالد جلال.

جدير بالذكر أن أهم أعمال مريم السكرى مسلسل "من غير مقص" سيت كوم، مسرحية قهوه سادة مع المخرج  خالد جلال، عسل أسود مع أحمد حلمى، عاوزه اتجوز مع هند صبرى دور نيفين،ومسرحيه SMS  ،ولسه بدرى سيت كوم، مسلسل كان يا مكان الجزء الثانى، الباب فى الباب سيت كوم، مسرحيه يا طالع القلعه،وفيلم خطه جيمى،فيلم جيران السعد مع سامح حسين،ومسلسل لهفه مع دنيا سمير غانم ومسرحيه المستريح مع إدوارد،وفيلم جحيم فى الهند مع محمد إمام، ومسلسل بنات خارقات، مسلسل المغنى مع الكينج محمد منير ابوشنب مع ياسمين عبدالعزيز ونورت مصر مع بيومى فؤاد.
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