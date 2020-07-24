بدءا من أغسطس .. روسيا تعلن استئناف رحلات الطيران الدولية

أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، عن استئناف رحلات الطيران الدولية، بدءا من شهر أغسطس المقبل.





ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، أكد ميشوستين، اليوم الجمعة، أن الرحلات الدولية سيتم تسييرها عبر مطارات موسكو وسان بطرسبورج وروستوف على الدون.





وأوضح أن قائمة الدول التي سيسمح للمواطنين الروس السفر إليها ستكون متوفرة لاحقا، لافتا إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تسريع عملية عودة المواطنين الروس الذين أصبحوا عالقين بسبب تعليق الرحلات الدولية على خلفية جائحة فيروس كورونا.





وكانت روسيا قررت تعليق جميع رحلات الطيران الدولية ورحلات التشارتر في 27 مارس الماضي، على خلفية تفشي فيروس كورونا.