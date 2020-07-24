مركز القياس والتقويم الطلابي يقدم دورات تدريبية أون لاين لأساتذة جامعة حلوان

كذلك التدريب على تحليل البيانات باستخدام النظرية التقليدية والنظرية الحديثة خلال الفترة من ٢٦ : ٢٧ اغسطس ٢٠٢٠ للتعرف على تقنية تحليل البيانات واستخدامات النظريات المختلفة في تحليل البيانات وتطبيق نظريات تحليل البيانات في حل المشكلات، وكيفية الاستفادة منها في العمل الأكاديمي، وإجراء مقارنة بين النظرية التقليدية والنظرية الحديثة من حيث التطبيق العملي على أجهزة الحاسب الآلي ويتم التسجيل بالدورة التدريبية من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/bVe4xroccbGFLSJt9





كما يقدم المركز دورة تدريبية للتدريب على انشاء وتشغيل بنوك الاسئله خلال الفترة من ٧ : ٨ سبتمبر ٢٠٢٠ وتهدف إلى التعرف على مفهوم بنوك الاسئله والهدف من انشائها والتعامل مع برمجيات انشاء بنوك الاسئله وإعداد نماذج اختبارية متكافئة وإدارة منظومة بنوك الاسئله ويتم التسجيل بالدورة من خلال الرابط التالي: