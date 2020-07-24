محمد صلاح يحصل على "صفر" في تصويت جائزة الأفضل بـ إنجلترا

لم يحصد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي أي صوت، في تصويت رابطة كتاب كرة القدم في إنجلترا، على جائزة لاعب العام.





وحصل جوردان هندرسون قائد فريق ليفربول الإنجليزي، على جائزة لاعب العام في إنجلترا، بعد حصوله على أكبر عدد من الأصوات.





ووفقا لـ رابطة كتاب كرة القدم، فإن محمد صلاح لم يحصل على أي صوت، بينما جاء أصحاب المراكز الخمس الأولى كالتالي:





1- جوردان هندرسون " ليفربول"





2- كيفين " دي بروين" مانشستر سيتي"





3- راشفورد " مانشستر يونايتد"





4- فان دايك " ليفربول"





5- ساديو ماني ليفربول"





حصول محمد صلاح على صفر أصوات أمر مثير للدهشة، خاصة وأن النجم المصري كان أبرز المساهمين في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعد حرمان 30 عاما، حيث سجل 19 هدفا في البريميرليج هذا الموسم " كأكثر لاعب يسجل للريدز" في المسابقة، وصاحب المركز الرابع في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى صناعته 10 أهداف.