AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

أسامة الجندي يوضح 10 عبادات لسانية هامة في العشر الأول من ذي الحجة

الجمعة 24/يوليه/2020 - 04:53 م
أسامة الجندي
أسامة الجندي
Advertisements
محمود ضاحي
قال الدكتور أسامة فخري الجندي أحد علماء وزارة الأوقاف مدير التحرير والنشر بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن مَنَ الحكمة في تنوع العبادات والأعمال الصالحة، تزكية النفوس بما هو محمود ، والوصول إلى القلب السليم ، موضحا أنه في هذه الأوقات المنيرة والأيام الجليلة من شهر ذي الحجة ؛ يجب الحثّ على كثرة الأعمال الصالحة،  لأنها أفضل أيام الدنيا وأعظمها أجرًا وثوابًا .

وأوضح الجندي في منشور له أن الإنسان بطبيعته يحب أن تكون أعماله كثيرة كبيرة ، والله (عز وجل) حثّنا على كثرة الأعمال الصالحة وفعل الخيرات، ومن هنا كانت العبادات في الإسلام متنوعة ، والأعمال الصالحة كثيرة ، والمؤمن الذكي هو الذي ينبغي أن ينبثق عن إيمانه مجموعة عظيمة من الطاعات والعبادات والأعمال .

وأضاف أن  هناك عبادات لسانية، كذكر الله (عز وجل)، والدعاء، وتلاوة القرآن الكريم، وإصلاحٍ بين متخاصمين بكلمة ، والكلمة الطيبة ، والقول المعروف، وهناك عبادات بدنية ، كتوجيه كل حركات الجوارح إلى صناعة الخير والجمال وكل ما يرضي الله تعالى،  وكالابتسامة ، وكالسعي لقضاء الحوائج  ،  وكإغاثة الملهوف.

وأكمل: هناك عبادات مالية ، كالصدقة   والتوسعة على الفقراء ، وإطعام الجائع ، وسداد الديون ، ومساعدة اليتامى والأرامل ، ومساعدة صاحب المهنة أو الصنعة المؤقتة التي توقف عن العمل لسبب من الأسباب ..... الخ

ونوه بأن هناك عبادات قلبية ، كحسن التوكل على الله (عز وجل) ، والثقة فيه سبحانه، وحسن الظن به تعالى ، واليقين بالله جلّ وعلا، وهناك عبادات عشائرية،  والصلاة،  والسلام،  والحج ، والزكاة فالعبادات متنوعة ، والأعمال الصالحة كذلك .. والسؤال هنا : ما الحكمة في هذا التنوع؟ مضيفا أنّ لكل نوع من أنواع العبادات تأثيرًا خاصًّا على القلب يختلف عن تأثير الآخر ، وقلبك بحاجة إلى مجموع التأثيرات لأنها تسمو بالقلب إلى درجة القرب من الله (عز وجل).

وتابع: فعلى قدْر قُرب قلبك من الله ، على قدْر قُرب الله من قلبك فعندما يتصدق الإنسان بمالٍ فتأثير ذلك يختلف عن تأثير الصلاة في النفس ، وللصوم تأثير في القلب يختلف عن تأثير التصدق بالمال، ومن خلال مجموع هذه التأثيرات على النفس والقلب ، تتزكى النفس عن كل ما هو مذموم إلى كل ما هو محمود ، ويصل الإنسان إلى القلب السليم،  والذي هو الحكمة من تنوع الأعمال الصالحة .

واختتم الدكتور أسامة فخري الجندي: فما من نوع من أنواع الأعمال الصالحة والعبادات بتنوعها إلا وله تأثير خاص على القلب.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

10 علامات تؤكد قبول الطاعة.. تعرف عليها

علامات قبول الصيام والطاعات في رمضان

علامات قبول الطاعة بعد رمضان؟ الأزهر يحدد 5 أمارات لها

12 عملا صالحا يحبه الله ويدخلك الجنة

يوضحها عمرو خالد.. 3 عبادات تحميك وقت الوباء وترفع عنك الأمراض

"عباد الله المُخلَصين" .. من هم وما أبرز صفاتهم؟

ترشيحاتنا

بشرى من عزل قها .. انخفاض حاد في أعداد مصابي كورونا

بعد الهزيمة أمام بيراميدز.. موعد ودية الزمالك مع وادي دجلة والقنوات الناقلة

مواد الفيفا والعمومية.. محمد فضل الله يكشف خطوات الأندية لإلغاء الدورى

ضياء السيد: انتقال محمد صلاح إلى ريال مدريد مش قراره لوحده

تقليل زمن الخطبة لـ10 دقائق.. مصدر بالأوقاف يكشف بعض ضوابط عودة صلاة الجمعة

والدته ألمانية.. معلومات عن تيتوس الابن المفاجئ لـ أحمد الفيشاوي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يقوي المناعة ويحرق الدهون.. مجلة هندية تنصح بتناول عصير البصل

عالم مناعة في أكسفورد يؤكد: كورونا لن ينتهي وسيظل للأبد

بفستان صيفي.. زوجة مصطفى فهمي تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة