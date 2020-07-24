لماذا يكره الإنجليز محمد صلاح.. بالدليل | الفرعون يتعرض للظلم رغم تألقه مع الريدز





هندرسون توج بالجائزة متفوقًا على كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي، وماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، وكذلك زميليه فيرجيل فان دايك وساديو ماني.









وكشفت الرابطة عن أسماء اللاعبين الخمسة عشر الذين تحصلوا على أصوات من الصحفيين والكتاب في التصويت على الجائزة وهنا كانت المفاجأة، محمد صلاح لم يحصل على أي صوت ولم يتواجد في تلك القائمة ما وصفه البعض بالظلم والعهر تجاه الفرعون المصري.









محمد صلاح لم يقدم أفضل مواسمه مع ليفربول هذا الموسم رغم تتويجه بالدوري الإنجليزي، لكن رغم ذلك كان موسم صلاح رائعًا للغاية على صعيد الأرقام والإحصائيات، إضافة لتتويج بالبريميرليج بالطبع.









إذًا، ماذا قدم صلاح مع ليفربول هذا الموسم في البريميرليج؟









- صلاح أكثر من سجل أهدافًا لليفربول هذا الموسم في الدوري، رابع هدافي البريميرليج شكل عام، برصيد 19 هدفًا.









- محمد صلاح هو رابع أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوري هذا الموسم بـ 10 أهداف.









- محمد صلاح هو أكثر من ساهم في تسجيل أهداف لليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ثاني أكثر اللاعبين مساهمة في إحراز الأهداف

في الدوري الإنجليزي بشكل عام برصيد 29 هدفا، حيث سجل 19 هدفًا وصنع 10 آخرين.