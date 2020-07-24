لماذا يكره الإنجليز محمد صلاح.. بالدليل | الفرعون يتعرض للظلم رغم تألقه مع الريدز

توج جوردان هندرسون قائد فريق ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، عن رابطة الكتاب والصحفيين في إنجلترا.
هندرسون توج بالجائزة متفوقًا على كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي، وماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، وكذلك زميليه فيرجيل فان دايك وساديو ماني.
وكشفت الرابطة عن أسماء اللاعبين الخمسة عشر الذين تحصلوا على أصوات من الصحفيين والكتاب في التصويت على الجائزة وهنا كانت المفاجأة، محمد صلاح لم يحصل على أي صوت ولم يتواجد في تلك القائمة ما وصفه البعض بالظلم والعهر تجاه الفرعون المصري.
محمد صلاح لم يقدم أفضل مواسمه مع ليفربول هذا الموسم رغم تتويجه بالدوري الإنجليزي، لكن رغم ذلك كان موسم صلاح رائعًا للغاية على صعيد الأرقام والإحصائيات، إضافة لتتويج بالبريميرليج بالطبع.
إذًا، ماذا قدم صلاح مع ليفربول هذا الموسم في البريميرليج؟
- صلاح أكثر من سجل أهدافًا لليفربول هذا الموسم في الدوري، رابع هدافي البريميرليج شكل عام، برصيد 19 هدفًا.
- محمد صلاح هو رابع أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوري هذا الموسم بـ 10 أهداف.
- محمد صلاح هو أكثر من ساهم في تسجيل أهداف لليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ثاني أكثر اللاعبين مساهمة في إحراز الأهداف
في الدوري الإنجليزي بشكل عام برصيد 29 هدفا، حيث سجل 19 هدفًا وصنع 10 آخرين.
- محمد صلاح هو أكثر لاعب في الدوري تسجيلًا للأهداف ضد الستة الكبار في الدوري، حيث سجل هدفين ضد ارسنال وهدف ضد مانشستر سيتي وهدف ضد توتنهام وهدف ضد مانشستر يونايتد
- خامس أكثر اللاعبين صناعة للفرص في الدوري الإنجليزي هذا الموسم
- أكثر لاعب تسديدًا للكرات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بمعدل 3.9 تسديدة في المباراة الواحدة.
- ثالث أكثر اللاعبين إحرازًا للنقاط لفريقه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم
- صلاح سجل 19 هدفًا في الدوري وصنع 10 اخرى، ويحتاج لتسجيل هدف ليصبح اللاعب الثاني فقط في أوروبا الذي يسجل 20 هدفًا أو أكثر ويصنع 10 أهداف أو أكثر في موسم واحد، بعد ليونيل ميسي مع برشلونة.