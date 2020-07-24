25 دقيقة .. تعادل سلبي بين الأهلي وسموحة

يسيطر التعادل السلبى على مجريات مباراة الاهلى وسموحة الودية التى تقام حاليا على استاد التتش ضمن استعدادات الفريقين لعودة بطولة الدورى، وذلك بعد مرور 25 دقيقة على بدايتها.





وفضل السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للاهلى عدم اذاعة اللقا ء.





وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، أمامه علي معلول ومحمود متولي وأيمن أشرف ومحمد هاني. وفي خط الوسط أليو ديانج وعمرو السولية وجيرالدو وأفشة وكهربا وأليو بادجي.



