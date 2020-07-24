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رياضة

أزمة تقنية تمنع قناة الأهلي من إذاعة ودية الفريق مع سموحة

الجمعة 24/يوليه/2020 - 06:18 م
مباراة الأهلي و سموحة
مباراة الأهلي و سموحة
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محمد سمير
تراجعت قناة النادي الأهلي عن إذاعة مباراة سموحة السكندري، الودية المقامة مساء اليوم الجمعة على ملعب (مختار التتش) بمقر القلعة الحمراء.

وأعلنت قناة الأهلي اليوم الجمعة، إذاعة اللقاء عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، إلا أنها تراجعت عن إذاعة المباراة التي يتم بثها عبر قناة أون تايم سبورتس .

ولم تعلن قناة الأهلي، أسباب عدم إذاعة اللقاء، بينما أكد مصدر داخل النادي أن أزمة تقنية نشبت قبل اللقاء مع القناة الناقلة لعدم وجود وحدة بث خارجي تتناسب مع جودة المباراة.


وبدأ الأهلي مبارياته الودية بلقاء سموحة السكندري، استعدادا لاستكمال بطولة الدوري المصري، على أن يخوض الأهلي ثاني تجاربه الودية يوم الثلاثاء المقبل أمام الجونة على ملعب التتش.


ويستأنف الأهلي مشواره بالدوري بخوض لقاء إنبي يوم 9 أغسطس المقبل.
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