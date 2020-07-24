لو بتعاني من الاسمرار.. كريم طبيعي لتبييض اليدين

مع التعرض المستمر لأشعة الشمس في الصيف ، تتأثر البشرة واليدان ، ونلاحظ اسمرارهما بشكل واضح ، مما يجعلك في حاجة للعناية جيدا بهما، وتطبيق وصفات التبييض والتفتيح.





يمكنك التخلص من اسمرار اليدين في الصيف بكريم طبيعي فعال تعدينه في منزلك نصح به موقع glowpink المعني بجمال المرأة ..









المكونات :





2 ملعقة دقيق

ملعقة حليب كبيرة

كوب ماء ورد

رشة كركم





طريقة التحضير:





في وعاء أضيفي الدقيق والكركم واخلطيهم بالحليب

أضيفي ماء الورد على الخليط وقلبيهم جيدا حتى يصبح المزيج كريمي