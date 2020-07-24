من أسيست كهربا .. مروان محسن يضيف الثاني للأهلي في شباك سموحة ..فيديو

وجاء هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 51 عن طريق مروان محسن من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء ، بعد مهارة رائعة من كهربا من الناحية اليسرى ليمررها لـ مهاجم الأهلي ويسجلها .





أحرز الهدف محمود عبد المنعم كهربا فى الدقيقة ٤٣ بعد تصويبة قوية من عمرو السولية ارتدت من يد الحارس الهانى سليمان ليضعها كهربا بسهولة داخل المرمى ، خلال الشوط الأول.









وأوقف الحكم الدولى إبراهيم نور الدين، المباراة- وفقا لتعليمات الاتحاد الدولي-؛ لحصول اللاعبين على راحة فى كل شوط بـ المباراة، فى ظل توقف المنافسات الرياضية طوال الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا.









وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، أمامه علي معلول ومحمود متولي وأيمن أشرف ومحمد هاني. وفي خط الوسط أليو ديانج وعمرو السولية وجيرالدو وقفشة وكهربا وأليو بادجي.



