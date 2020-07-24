من أسيست كهربا .. مروان محسن يضيف الثاني للأهلي في شباك سموحة ..فيديو

أحرز النادي الأهلي الهدف الثاني في شباك سموحة ، من عمر الشوط الثاني ، بالمباراة الودية التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب التتش استعدادا لعودة الدوري المصري وبطولة أفريقيا.
وجاء هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 51 عن طريق مروان محسن من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء ، بعد مهارة رائعة من كهربا من الناحية اليسرى ليمررها لـ مهاجم الأهلي ويسجلها .
أحرز الهدف محمود عبد المنعم كهربا فى الدقيقة ٤٣ بعد تصويبة قوية من عمرو السولية ارتدت من يد الحارس الهانى سليمان ليضعها كهربا بسهولة داخل المرمى ، خلال الشوط الأول.
وأوقف الحكم الدولى إبراهيم نور الدين، المباراة- وفقا لتعليمات الاتحاد الدولي-؛ لحصول اللاعبين على راحة فى كل شوط بـ المباراة، فى ظل توقف المنافسات الرياضية طوال الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، أمامه علي معلول ومحمود متولي وأيمن أشرف ومحمد هاني. وفي خط الوسط أليو ديانج وعمرو السولية وجيرالدو وقفشة وكهربا وأليو بادجي.
وعلى مقاعد البدلاء كل من علي لطفي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وجونيور أجايي ومحمد شكري وأحمد الشيخ ومروان محسن وعربي بدر وأحمد فتحي.