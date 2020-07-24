لامبارد: لن نلعب على التعادل أمام وولفرهامبتون

أكد فرانك لامبارد ، المدير الفني لتشيلسي، أن فريقه لن يلعب على التعادل أمام وولفرهامبتون، رغم أن النقطة تكفيه لضمان التأهل لدوري الأبطال، مشيرًا في الوقت ذاته إلى احتمالية إشراك نجمه الفرنسي نجولو كانتي.





وقال لامبارد ، في المؤتمر الصحفي للمباراة: "هناك احتمال أن يشارك، لقد تدرب للمرة الأولى على وتيرة المباريات هذا الصباح، لذلك سيكون علي اتخاذ قرار والتحدث معه ومع الفريق الطبي لمعرفة ما إذا كان مستعدًا للبدء".





وأصر لامبارد على أن تشيلسي لن يلعب من أجل التعادل، قائلا: "سوف نخوض المباراة للفوز بها، لا توجد طريقة أخرى، سنفعل ذلك، نستعد بشكل صحيح، نحترم خصمنا، إنهم جيدون للغاية، لقد رأيناهم طوال الموسم، نحن على دراية بالوضع، ولكننا سنحاول الفوز".





وأضاف: "كان الهدف هو الدخول في المراكز الأربعة الأولى وتحسين هذه المجموعة ومحاولة التطور والارتقاء قدر الإمكان، لدينا الآن فرصة المراكز الأربعة الأولى وهي مباراة ضخمة".





وتابع: "أعرف مدى شعوري الشديد حيال تلك المباراة، سأحاول أن أنقل ذلك للاعبين، والباقي عليهم في أرض الملعب".





وختم: "لدي إحساس حقيقي بأن اللاعبين يفهمون الموقف الذي نحن فيه، لقد رأيت ذلك في آخر مباراتين، وأتوقع المزيد يوم الأحد".



