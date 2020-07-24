AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لامبارد: لن نلعب على التعادل أمام وولفرهامبتون

الجمعة 24/يوليه/2020 - 06:34 م
فرانك لامبارد
فرانك لامبارد
Advertisements
محمد سمير
أكد فرانك لامبارد، المدير الفني لتشيلسي، أن فريقه لن يلعب على التعادل أمام وولفرهامبتون، رغم أن النقطة تكفيه لضمان التأهل لدوري الأبطال، مشيرًا في الوقت ذاته إلى احتمالية إشراك نجمه الفرنسي نجولو كانتي. 

وقال لامبارد، في المؤتمر الصحفي للمباراة: "هناك احتمال أن يشارك، لقد تدرب للمرة الأولى على وتيرة المباريات هذا الصباح، لذلك سيكون علي اتخاذ قرار والتحدث معه ومع الفريق الطبي لمعرفة ما إذا كان مستعدًا للبدء".

وأصر لامبارد على أن تشيلسي لن يلعب من أجل التعادل، قائلا: "سوف نخوض المباراة للفوز بها، لا توجد طريقة أخرى، سنفعل ذلك، نستعد بشكل صحيح، نحترم خصمنا، إنهم جيدون للغاية، لقد رأيناهم طوال الموسم، نحن على دراية بالوضع، ولكننا سنحاول الفوز".

وأضاف: "كان الهدف هو الدخول في المراكز الأربعة الأولى وتحسين هذه المجموعة ومحاولة التطور والارتقاء قدر الإمكان، لدينا الآن فرصة المراكز الأربعة الأولى وهي مباراة ضخمة".

وتابع: "أعرف مدى شعوري الشديد حيال تلك المباراة، سأحاول أن أنقل ذلك للاعبين، والباقي عليهم في أرض الملعب".

وختم: "لدي إحساس حقيقي بأن اللاعبين يفهمون الموقف الذي نحن فيه، لقد رأيت ذلك في آخر مباراتين، وأتوقع المزيد يوم الأحد".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الدوري الإنجليزي يعلق على غياب كانتي عن تدريبات تشيلسي

لامبارد عن مانشستر سيتي: يقدم أفضل كرة قدم

ذئاب وولفرهامبتون تفترس إيفرتون بثلاثية وتحرمه من المشاركة الأوروبية

لامبارد يشيد باحترافية جيرو

ترشيحاتنا

محمد صلاح يحصل على "صفر" في تصويت جائزة الأفضل بـ إنجلترا

مصر هي الدعامة.. حاكم الشارقة للشعب المصري: دوس على المر وسير

أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد ميلاد والدته سمية الألفي.. صور

يوفينتوس يعلن إصابة نجم الفريق لنهاية الموسم

بعد إصابة زوج كيم كارداشيان.. كل ما تريد معرفته عن الاضطراب ثنائى القطب

بفستان صيفي.. زوجة مصطفى فهمي تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 20 عامًا خلف القضبان .. تحليل DNA يكشف براءة متهم في جريمة قتل

بعد نصيحة الصحة بـ 3 عصائر لتقوية المناعة .. إليك طرق تحضيرها

خلاف على الكمامة يتسبب في مشاجرة وتهديد بالقتل بمركز تسوق| تفاصيل