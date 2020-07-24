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بشرى.. تجارب لقاح أوكسفورد تدخل المرحلة الثالثة

الجمعة 24/يوليه/2020 - 09:31 م
صدى البلد
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عادل نصار
كشفت الإعلامي رامي رضوان، في برنامجه "مساء dmc"، المذاع عبر شاشة "dmc"، مساء اليوم الجمعة، تفاصيل لقاح أوكسفورد لمواجهة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.

 
وقال رضوان، إن الشركة قالت إن تجارب اللقاح دخلت المرحلة الثالثة ونأمل في الحصول على بيانات إيجابية في أقرب وقت، مضيفا أن الشركة تعمل على تزويد أكبر عدد من البلدان حول العالم بهذا اللقاح.


وأضاف الإعلامي، أن الشركة تعمل على إنتاج 2 مليار جرعة لقاح وسلاسل توزيع في وقت قياسي لدعم الوصول الواسع، وتم التواصل بين الحكومة المصرية والهيئات المسئولة للاتفاق على التوزيع العادل للقاح.


وأكمل: أنه الشركة تعمل المناقشات لإتمام حجز الكميات الأولية مع مصر، ولا توجد مناقشات في الوقت الحالي بشأن التصنيع المحلي للقاح في مصر.


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