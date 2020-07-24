الشركة المصنعة: تواصل بين الحكومة والهيئات المسئولة للتوزيع العادل للقاح أوكسفورد

قالت شركة استرازينكيا للصناعات الدوائية، الشركة القائمة على تطوير لقاح فيروس كورونا، المعرف إعلاميًا بلقاح أوكسفورد، إن تجارب اللقاح دخلت مرحلتها الثالثة، آملة في الإعلان قريبًا عن بيانات إيجابية حول موعد صدور اللقاح.
وقالت الشركة على لسان رئيسها التنفيذي في القاهرة الدكتور حاتم الورداني، في رد رسمي عرضه برنامج مساء dmc، للإعلامي رامي رضوان، أنه يجرى في الوقت الحالي تواصل بين الحكومة المصرية والهيئات المسئولة للاتفاق على التوزيع العادل للقاح.
وأضافت الشركة، أنه يجرى الآن المناقشات لإتمام حجز الكميات الأولية مع مصر، موضحة أنه لا توجد مناقشات في الوقت الحالي حول التصنيع المحلي للقاح في مصر.
وكشفت الشركة لبرنامج مساء dmc عن خطتها، لتوزيع اللقاح فور صدوره، أن الأولوية ستكون للدول ذات الحاجة الماسة له بما ذلك الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.