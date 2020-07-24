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برلمان

هل صلاة عيد الأضحى ستكون من المنزل أم المسجد.. دينية النواب تجيب

الجمعة 24/يوليه/2020 - 10:21 م
المسجد
المسجد
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حسن رضوان
هنأ شكرى الجندى وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، الشعب المصرى العظيم بحلول عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أن لجنة ادارة الأزمات هى المسئولة عن تحديد اذا كانت صلاة العيد ستكون من المنزل أم المسجد.

وقال "الجندى" لـ"صدى البلد" حتى الأن لم تظهر اى مؤشرات تدل على كون صلاة العيد من المنزل أو المسجد، ولكن لجنة الأزمة لديها معلومات كاملة عن ما فى مصالح الشعب أجمع، مؤكدًا أن يوم الأربعاء القادم ستكون هناك إجابات كاملة بشأن هذا الأمر من الدولة.


جدير بالذكر أن  دار الإفتاء المصرية، قالت إنه لا يجوز لأي بلد إسلامي تحديد يوم عرفة وعيد الأضحى حسب رؤيته للهلال إذا كان مخالفًا لما عليه دولة السعودية، وإلا أدى ذلك إلى اختلاف الأمة وشتات ذهن حجاج بيت الله الحرام، مشددة على أن الاعتماد على الرؤية البصرية هو الأصل شرعًا، مع الاستئناس بالحساب الفلكي؛ إذ المختار للفتوى أن الحساب الفلكي يَنْفي ولا يُثْبِت، فيؤخذ به في نفي إمكانية طلوع الهلال ولا عبرة بدعوى الرؤية على خلافه، ولا يعتمد عليه في الإثبات، حيث يؤخذ في إثبات طلوع الهلال بالرؤية البصرية عندما لا يمنعه الحساب الفلكي.


موعد عيد الاضحي 2020 وعنه أفادت بأنه إذا نفى الحساب إمكان الرؤية فإنه لا تُقْبَل شهادة الشهود على رؤيته بحال؛ لأن الواقع الذي أثبته العلم الفلكي القطعي يُكَذِّبهم، مضيفة: «وفي هذا جَمْعٌ بين الأخذ بالرؤية البصرية وبين الأخذ بالعلوم الصحيحة سواء التجريبية أو العقلية، وكلاهما أمرنا الشرع بالعمل به، وهو ما اتفقت عليه قرارات المجامع الفقهية الإسلامية».


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موعد عيد الاضحي 2020، لإعلانه تنتظر دار الإفتاء المصرية إعلان السعودية لبيانها فيما يتعلق برؤية هلال شهر ذى الحجة لتحديد يومي وقفة عرفة والنحر، وفور إعلان الجانب السعودي رؤية هلال ذى الحجة، تعلن دار الإفتاء المصرية من جانبها بيان رؤية هلال شهر ذى الحجة، اعتمادًا على ما وصلت إليه السلطات القضائية بالمملكة؛ لأنها بلد المنسك.


متى عيد الاضحى 2020

متى عيد الاضحى 2020  ، وهنا ينبغي التنوية بأن دار الإفتاء هي المنوط بها تحديد متى عيد الاضحى 2020 ، حيث يحل موعد عيد الأضحى في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة في التقويم الهجري من كل عام، وبذلك فهو يحل هذا العام يوم 10 ذي الحجة 1441 هجريًا، ، وبناء عليه فدخول الشهر يثبت كغيره من الشهور العربية القمرية برؤية الهلال، ويُستطلع بغروب شمس يوم التاسع والعشرين من الشهر الهجري، والذي يوافق يوم 20 يوليو لعام 2020 م.


ومعنى هذا أن القول الفصل في متى عيد الاضحى 2020 ، سيتم تحديده بعد استطلاع دار الإفتاء هلال شهر ذي الحجة في يوم التاسع والعشرين من ذي القعدة، والموافق 20 يوليو الميلادي، فمن خلالها فقط سيتم التبين ما إذا كانت عدة ذي القعدة 29 يومًا أم 30 يومًا، وما إذا كان موعد عيد الاضحى 2020 فلكيًا ستؤكده الرؤية أم تنفيه، حيث إن الاعتماد على الرؤية البصرية هو الأصل في الشرع، مع الاستئناس بالحساب الفلكي، فيؤخذ به في نفي إمكانية طلوع الهلال، ولا عبرة بدعوى الرؤية على خلافه، ولا يعتمد عليه في الإثبات أيضًا، حيث يؤخذ في إثبات طلوع الهلال بالرؤية البصرية عندما لا يمنعه الحساب الفلكي.

توقيت عيد الأضحى 2020

 توقيت عيد الأضحى 2020 ، فإنه بحسب الحسابات الفلكية فإن أول أيام عيد الأضحى 2020 يوم الجمعة 31 يوليو يوم العاشر من ذي الحجة، فيما أن ثاني أيام عيد الأضحى يوم السبت غرة أغسطس والموافق 11 ذي الحجة الهجري، وثالث أيام عيد الأضحى في الثاني من أغسطس 2020 والموافق 12 من ذي الحجة، أما آخر أيام عيد الأضحى فسيكون في الثالث من أغسطس 2020 والموافق 13 من ذي الحجة لعام 1441 هجريًا.


تاريخ عيد الاضحى 2020

تاريخ عيد الأضحى 2020 يعد من أكثر ما يبحث عنه الناس في هذا الوقت، حيث إن عيد الأضحى من الأعياد التي يحتفل بها المسلمون حول العالم في العاشر من ذي الحجة، وهو اليوم الذي يلي يوم عرفة، وبحسب الحسابات الفلكية تكون عدة شهر ذو القعدة (30 يومًا)، وبذلك يكون يوم الثلاثاء (21 يوليو) هو آخر أيام شهر ذو القعدة، ويوم الإربعاء (22 يوليو) أول أيام ذو الحجة، ومن ثم يكون يوم الجمعة (31 يوليو) هو تاريخ عيد الأضحى 2020 .


كم باقي على عيد الاضحى-2020

كم باقي على عيد الاضحى-2020 م لعله من أهم ما يشغل الناس هذه الساعة، حيث إن موعد عيد الاضحى 2020 يعد من أهم المواقيت التي لا يمكن تفويتها، فالمسلمون جميعًا في مختلف بقاع الأرض يتوقون ويشتاقون له، بل وينتظرون تحديد موعد عيد الاضحى بلهفة وأمل ورجاء، فيبدأون في طرح سؤال كم باقي على عيد الاضحى-2020 م  مع بداية عيد الفطر.

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