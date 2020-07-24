هل صلاة عيد الأضحى ستكون من المنزل أم المسجد.. دينية النواب تجيب

هنأ شكرى الجندى وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، الشعب المصرى العظيم بحلول عيد الأضحى المبارك ، مؤكدًا أن لجنة ادارة الأزمات هى المسئولة عن تحديد اذا كانت صلاة العيد ستكون من المنزل أم المسجد.





وقال "الجندى" لـ"صدى البلد" حتى الأن لم تظهر اى مؤشرات تدل على كون صلاة العيد من المنزل أو المسجد، ولكن لجنة الأزمة لديها معلومات كاملة عن ما فى مصالح الشعب أجمع، مؤكدًا أن يوم الأربعاء القادم ستكون هناك إجابات كاملة بشأن هذا الأمر من الدولة.







