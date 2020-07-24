باريس الشرق.. تطوير منطقة القاهرة الخديوية بوسط البلد.. شاهد





وأضافت خلال حوارها مع برنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولي المصرية" أن الهدف الأساسي من مشروع تطوير القاهرة الخديوية إحياء وإعادة رونق القاهرة الخديوية، وتابعت: في كل دول العالم تعد منطقة وسط البلد من أهم وأكبر الأماكن الخاصة بجذب السياح في البلد.





وأوضحت أن تطوير القاهرة الخديوية مشروع يشرف عليه الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بالتعاون مع محافظة القاهرة كشريك رئيسي، بالإضافة إلى شركاء التنمية، مثل البنوك والمستثمرين.





وتابعت: الخطة في المستقبل تهدف إلى الانتهاء من تطوير منطقة "مثلث البورصة" بالكامل، وعقبت: أن شارع الشريفين أخذ 6 أشهر من أجل الانتهاء من تجديده، ولفتت إلى أنهم قاموا بإزالة العوائق المتواجده بالشوارع، بالإضافة إلى تهذيب أماكن الزرع وإعادة أعمده الإنارة إلى شكلها القديم.





وواصلت قائلة: أن مقترح تطوير منطقة الشريفين شمل إحتمالية إعادة فتح المحال المتواجدة في منطقة الخديوية ولكن باستخدامات ثقافية، وفيما يخص تطوير شارع الألفي، أوضحت أنه تم تطوير الشارع من حيث واجهة العمارات ، بالإضافة إلى الفراغ العمراني في الشارع ليواكب حركة المواطنين.











قالت هايدي شلبي، مدير الإدارة العامة للحفاظ على المباني والمناطق الأثرية، إن منطقة القاهرة الخديوية تعرف بأنها منطقة قلب القاهرة، متابعة: تتميز بالتخطيط المتميز، وذلك لأنها تشبه تخطيط مدينة باريس القديمة، كما أنها كانت تعرف بالمنطقة الإسماعيلية.