AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عضو لجنة التفاوض المصرية لسد النهضة: تصريحات الخارجية الإثيوبية غريبة ومستفزة

السبت 25/يوليه/2020 - 02:55 ص
سد النهضة
سد النهضة
Advertisements
حمزة شعيب
قال الدكتور علاء الظواهري، عضو لجنة التفاوض عن سد النهضة،  إن أثيوبيا تحاول أن تضع عوائق أمامنا في عملية التفاوض.

وتابع الظواهرى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" لا أجد تفسير لتصريحات إثيوبيا بشأن سد النهضة".

وأردف:"تصريحات الخارجية الإثيوبية غريبة ومستفزة"، متسائلًا في نبرة تعجب: "هل يرغبون في دفع مصر للانسحاب من المفاوضات؟".

وأشار إلى أنه كلما تم تشكيل اتفاق بشأن سد النهضة، سعى الجانب الإثيوبي إلى هدمه في آخر لحظة، بحسب تعبيره.

ونوه إلى أن فريق التفاوض المصري كان ينتظر مخاطبة الاتحاد الإفريقي بشأن استئناف المفاوضات في أطر جديدة، مردفا: "الجانب الإثيوبي بيهد الأسس اللي كنا هنبدأ بها المفاوضات".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لا نقبل حقوق مصر التاريخية في النيل.. إثيوبيا تخرق الأعراف وتكشف حقيقة نواياها بشأن سد النهضة

إثيوبيا تراوغ فى مفاوضات سد النهضة.. خبراء: أديس أبابا تسعى لخلق توتر فى المنطقة.. مصر تمتلك أدواتها لحسم الملف.. وبنود تاريخية تمنع المساس بحقوق دولتى المصب

تعنت إثيوبي.. مصر تكشف أسباب إحالة ملف سد النهضة لمجلس الأمن

شيء مؤسف.. سامح شكري عن تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي

اللجنة العربية بالبرلمان: رد "سامح شكرى" على الاتهامات الإثيوبية يؤكد استعداد مصر للتفاوض

ملاحقة مروجي الشائعة.. وزير الخارجية الإثيوبي: لم نبدأ في ملء خزان سد النهضة منذ 5 أيام

ترشيحاتنا

مشهد يبكي القلوب .. كاميرا ترصد لحظة مقتل شهيد الشهامة في القليوبية.. فيديو

تخفيض رسوم التصالح لـ 10%.. إسكان البرلمان تطالب بإعادة النظر في غرامات مخالفات البناء

وحشتني الكواليس معاك.. حمدي الميرغني بصحبة براد بيت

فيروس علماني يدعو للإلحاد.. واعظ إيراني يثير السخرية بتصريحات غريبة عن كورونا

سيول وأمطار رعدية فى السعودية.. تفاصيل أصعب 72 ساعة قادمة على المملكة.. فيديو

بعد ظهورها بـ المايوه.. روبي ترتدي الإسدال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيروس علماني يدعو للإلحاد.. واعظ إيراني يثير السخرية بتصريحات غريبة عن كورونا

مع اقتراب عيد الأضحى.. خطوات شواء اللحم على البوتجاز

بعد صراع دام 128 يوما مع كورونا.. شاهد لحظة اجتماع شمل مريض مسن مع عائلته