عضو لجنة التفاوض المصرية لسد النهضة: تصريحات الخارجية الإثيوبية غريبة ومستفزة

قال الدكتور علاء الظواهري، عضو لجنة التفاوض عن سد النهضة، إن أثيوبيا تحاول أن تضع عوائق أمامنا في عملية التفاوض.





وتابع الظواهرى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" لا أجد تفسير لتصريحات إثيوبيا بشأن سد النهضة ".





وأردف:"تصريحات الخارجية الإثيوبية غريبة ومستفزة"، متسائلًا في نبرة تعجب: "هل يرغبون في دفع مصر للانسحاب من المفاوضات؟".





وأشار إلى أنه كلما تم تشكيل اتفاق بشأن سد النهضة، سعى الجانب الإثيوبي إلى هدمه في آخر لحظة، بحسب تعبيره.





ونوه إلى أن فريق التفاوض المصري كان ينتظر مخاطبة الاتحاد الإفريقي بشأن استئناف المفاوضات في أطر جديدة، مردفا: "الجانب الإثيوبي بيهد الأسس اللي كنا هنبدأ بها المفاوضات".